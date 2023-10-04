台风“小犬”逼近 台湾多县市停班停课

（台北综合讯）在台风“小犬”登陆之前，台湾取消了超过100趟境内外航班，并宣布多个县市停班停课。这是台湾在短短一个月内第二次面对大型风暴。

综合台媒报道，台湾中央气象署预报员朱美霖星期三（10月4日）说，由于“小犬”接近的过程路径可能会受到陆地影响，目前预测该台风中心会在星期四（10月5日）上午通过台湾南端陆地或巴士海峡。

为了确保民众安全，台湾取消了100多趟境内外航班，同时暂停前往离岛的渡轮服务。截至星期三晚上9时30分，花莲、台东、屏东、高雄、台南、嘉义、云林等多个县市已宣布星期四停止上班上课。

台湾行政院长陈建仁说，依据中央气象署资料显示，星期三起至星期五（10月6日）为“小犬”影响台湾最剧烈期间。他呼吁全台要做好防台风准备，并落实执行重要防台风应变工作。

据法新社报道，台湾过去都会在5月至11月期间频繁面对热带风暴，但上个月登陆的台风“海葵”，却是台湾四年来首次有台风中心直接登陆。“海葵”带来的强风暴雨，迫使近8000人撤离家园。

专家分析，气候变化使得热带风暴的路径变得更加难以预测，同时强度不断增加，导致更多强降雨发生并引发山洪。

香港气象台称，“小犬”在台湾登陆后，预计将向中国大陆广东省的东海岸移动。