台风“小犬”导致全台逾30万户家庭停电 一死300多伤

（台北/香港综合讯）台风“小犬”横扫了台湾南部地区，不仅给台湾带来有记录以来风力最强的阵风，也导致当地30多万户家庭停电，并造成一人死亡以及300多人受伤。

综合台媒报道，据台湾中央气象署通报，“小犬”在星期四（10月5日）上午登陆台湾最南端的岬角鹅銮鼻。

此前，“小犬”在星期三（10月4日）晚上掠过位于台湾东南方的兰屿时，给这座离岛造成了严重破坏，包括兰屿开元港停泊的船只有九成翻船或不见，靠近海边的房舍倒塌，兰屿中学的教室门窗被吹走，以及环岛公路中断等等。兰屿居民主要以农渔业为生。

报道称，兰屿的气象站曾在当晚测得阵风为每秒95.2公尺，超过17级的阵风；台东气象站指出，这打破了台湾1897年设立风速计以来的历史纪录。

这股强风也给台湾南部的屏东县，以及位在东海岸的台东县和花莲县带来暴雨，并导致这些地区的多户家庭停电。有统计显示，全台一度超过37万户家庭因“小犬”停电，截至星期四晚上8时，当局仍在努力恢复约3万多户家庭的供电。

在“小犬”施虐下，全台有超过300人受伤以及一人不幸死亡。死者为台中市一名八旬老妇，她当时在家中遭强风吹破的玻璃割伤，因大出血送医不治。

香港气象台称，预计“小犬”在向中国大陆东部广东省沿海水域移动时，风力将会减弱。香港已在星期三发布了最低级别的台风预警信号。