中国黄金周假期跨境旅游人数恢复至疫前85%

中国“双节”黄金周假期结束，官方数据显示，跨境旅游人数已恢复至2019年冠病疫情前同期的85%，但低于官方预期。更多中国消费者转向国内旅行，旅游人次和消费均超过疫情前水平。

受访学者认为，这反映了中国旅游业复苏迹象持续，但考虑到当前经济和就业形势，以及疫后的旅游服务相对不完善，较高成本的出境游要实现全面复苏预计仍需一段时间。

中国今年中秋节恰逢国庆日，民众从9月29日开始休为期八天的长假。据国家移民管理局星期六（10月7日）通报，中国黄金周假期日均出入境人员达到147万7000人次，较去年同期增长约2.9倍，是2019年同期的85.1%。这个数字比官方较早前预期的158万人次低五个百分点。

根据携程、同程等旅游平台，泰国、日本、韩国等亚洲短程目的地均是中国游客“十一”假期出游的首选。

刚到越南和泰国自助游10天的俞嘉杰接受《联合早报》访问时说，他选择东南亚为旅游目的地，是因为那里的性价比较高。

他说：“我的预算只有约1万元（人民币，下同，约1900新元），如果要去欧洲或更远的国家，成本比较高，行程就必须缩短。”

随着境外游复苏放缓，更多消费者在黄金周转向国内旅行。中国文化和旅游部测算，国内游人数将达到8.26亿人次，同比增长71.3%，较2019年增长4.1%。

据第一财经报道，中国多个旅游平台数据显示，黄金周的国内游订单同比增长近两倍，较五一假期增长10%。此外，机票、酒店、景区门票、租车等旅游业务也大幅增长。

山东大学经济学院教授、文化和旅游研究中心主任王晨光受访时指出，中国出境游的复苏不如国内游强劲，除了旅行成本的直接因素，还因为两者所涉的政策环境不尽相同。

他解释，尽管中国政府今年来已三次放宽旅行社出境团队旅游限制，但出境游涉及的签证、航班数量、旅行社服务等问题至今仍未解决，对出境游造成阻力。

他说：“全球旅行社产业在疫情期间受到的打击比较显著，复苏情况比其他产业慢。这类中间商服务的短缺对远距离旅游的影响是比较大的。”

据中国官媒新华社报道，中国旅客在十一假期的国内旅游支出超过了疫情前水平，实现收入7534.3亿元，较2019年增加1.5%。

旅游支出是衡量中国经济活力的重要指标之一。中国在今年五一假期的旅游收入较2019年同期仅增长0.66%，让一些经济分析师担心中国疫后内需不足，经济复苏乏力。

王晨光研判，十一黄金周的旅游消费支出的增长规模较可观，旅游产业的复苏较为明显。不过，小幅增长也意味着旅客在旅游的消费更为谨慎。

他说：“中国这一年来的就业、经济形势、人均收入水平等问题还是比较严峻，这肯定会影响他们旅游消费的决策。”

不过，王晨光认为，中国旅游市场结构在更深的层面已发生变化，而这对游客的消费倾向都会产生影响。

他举例，越来越多过去参加旅行团的游客转而选择自由行，他们更青睐非景区、非传统类的旅游目的地，更注重整体旅游质量和体验。这导致以购物为主导的旅游需求减少，影响整体旅游消费规模。

他说：“这其实是旅游结构的优化，是市场良性发展的迹象。这些旅客的消费能力可能没有下降，而是变得更理性，更会品味生活了。”