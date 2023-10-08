台风“小犬”来势汹汹 香港至海南风雨大作

（香港／海口综合讯）台风“小犬”于星期日（10月8日）直扑香港，香港天文台于当晚7时挂起九号风球；台风向西南移动，广东和海南一带多地宣布停运、停航。

综合中央气象台、香港天文台、香港01等消息，继超强台风“泰利”、“苏拉”之后，台风“小犬”是香港今年第三次挂出八号或以上的风球。香港天文台预报，10月8日及10月9日的香港将有狂风骤雨。

根据中国中央气象台10月8日晚上9时数据，“小犬”中心附近最大风力有13级（38米/秒），中心最低气压为965百帕，七级风圈半径180公里至220公里，10级风圈半径60公里，12级风圈半径30公里。

预报指出，“小犬”以每小时5公里至10公里的速度向广东西部到海南岛东部一带沿海靠近。

香港学校星期一停课 港珠澳大桥临时封闭

面对台风凶猛来势，香港政府星期天中午宣布所有学校星期一（10月9日）停课，港珠澳大桥临时封闭，机场管理局指有大量航班取消或延误。广铁集团则计划对10月9日至10月11日部份列车采取停运、调整运行区段措施；海南海口多个港口预计在星期一停止作业。

风暴或将接二连三到来。中国天气网报道，今年第15号台风“布拉万”（热带风暴级）已于星期六（10月7日）在西北太平洋海面生成。据欧洲中期天气预报中心（ECMWF）和美国全球预报系统GFS气象预测，“布拉万”会向日本方向移动，到周末最靠近日本，结构“相当巨型”。