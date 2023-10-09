台风“小犬”向西偏南移动 海南将迎来强风雨天气

（北京/香港综合讯）受台风“小犬”影响，香港、珠海、深圳、海南等地星期一（10月9日）迎来强风暴雨，多地港口停运、学校停课，香港股市星期一上午暂停交易。

综合网媒“香港01”与中新社报道，中国中央气象台星期一上午10时继续发布台风黄色预警，预计台风“小犬”以每小时10公里左右的速度向西偏南方向移动，向广东西部到海南岛东部一带沿海靠近，强度逐渐减弱，有可能在海南岛东北部近海减弱消失。

广东多地星期一迎来强降雨，其中包括外伶仃岛、庙湾岛等珠海外海海岛，录得400毫米左右的特大暴雨。

珠海、江门和阳江三个地级市14个区县发布台风黄色预警，受影响区域的中小学、幼儿园、托儿所停课。

香港天文台在星期一凌晨4时发出了黑色暴雨警告信号，八号东北烈风或暴风信号也继续生效。据香港医院管理局统计，截至星期一上午10时，共29名市民在风暴期间受伤，前往公立医院急症室求诊。港股及其衍生品以及沪深港通星期一上午暂停交易，下午2时复市 。

随着台风的减弱及逐渐远离，香港天文台在星期一下午4时许取消所有热带气旋警告信号。

中国中央气象台星期一下午6时也解除台风黄色预警。但受“小犬”减弱后的热带低压环流和冷空气的共同影响，预计星期一晚上8时至星期二早上8时，浙江沿海、福建沿海、广东沿海等地将有大风，香港、广东西南部等地部分地区将有大到暴雨。

未来数天内，随着台风向西偏南移动，海南将迎来强风雨天气。据中国天气网，自星期一夜间至星期三（10月11日），台风“小犬”将给海南部分地区带来较强风雨，局部地区或有大暴雨，阵风10至11级。