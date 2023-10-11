“一带一路”高峰论坛下周举行 领导人圆桌峰会预计不在议程中

（北京综合讯）备受关注的“一带一路”国际合作高峰论坛确定将在下周举行，中国国家主席习近平将出席开幕式并发表主旨演讲。不过，往届高峰论坛期间举行的领导人圆桌峰会预计不在今年的议程中。

中国外交部发言人华春莹星期三（10月11日）宣布，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于10月17日至18日在北京举行，主题为“高质量共建‘一带一路’，携手实现共同发展繁荣”。习近平将出席开幕式、发表主旨演讲，并为赴华出席论坛的嘉宾举行欢迎宴会和双边活动。

《南华早报》引述消息人士说，往届论坛期间举行的领导人圆桌峰会，预计不在今年的议程里。

论坛官网资料显示，中国2019年举办上一届“一带一路”国际合作高峰论坛时，有40个国家的元首、政府首脑和国际组织领导人出席圆桌峰会。

今年是中国提出“一带一路”倡议10周年。中国外交部国际经济司司长李克新星期二（10月10日）在一场“一带一路”相关的发布会上说，此次论坛是纪念“一带一路”倡议提出10周年最隆重的活动；目前已有来自130多个国家、30多个国际组织的代表确认与会。

俄罗斯官员早前透露，俄罗斯总统普京收到中国邀请，将在10月访华并出席这项论坛。

《华尔街日报》7月报道称，法国、德国、意大利和其他一些欧洲国家领导人没有参与论坛的计划。不过，中国官媒《环球时报》8月12日发文反驳，一些发达国家领导人本就不在论坛的邀请之列。