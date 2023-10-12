中美军事关系或回暖 美应邀派员出席北京香山论坛

（华盛顿综合讯）中美两国军事关系出现缓和新迹象，美国军方接受中国邀请，将派人出席10月底举行的北京香山论坛。

路透社星期四（10月12日）引述三名知情人士报道，北京已邀请美国国防部长奥斯汀参加定于10月29日至31日举办的香山论坛。不过，美国不会派奥斯汀参加这次活动。

五角大楼在回复路透社时说，美国国防部欢迎有机会在香山论坛与中国解放军代表接触，以确保双方保持开放和可靠的危机处理管道，中国于8月发出邀请，美国“计划派出与以往相同层级的官员出席”。

五角大楼没有说明中国邀请了谁，也没有说明美方将派谁参加。

受疫情影响，香山论坛上次是在2019年举行实体会议。美国当时派出时任助理国防部长施灿德（Chad Sbragia）与会，他是迄今出席该论坛最高级别的美国官员。

据报道，施灿德这次将以前官员身份出席香山论坛。他告诉路透社，他收到一份更新的邀请函，其中的日程不包括中国国防部长李尚福的演讲。

施灿德说，尽管中国或许预见到奥斯汀不太可能参加，但他们仍发出邀请，表明中国寻求尽可能与美国建立稳定的防务关系。

去年8月时任美国众议院议长佩洛西访问台湾后，北京切断了与美国的大部分军事接触。华盛顿一直希望恢复与中国的军事交流，以避免两军误判。