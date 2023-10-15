普京：俄罗斯从一带一路看到合作的愿望 而非征服别人的企图

（莫斯科综合讯）俄罗斯总统普京星期二（17日）将访华参加“一带一路”论坛，他在接受中国官媒采访时说，俄罗斯从一带一路看到的是合作的愿望，而不是中国征服别人的企图。

据中国央视新闻报道，普京在央视星期天（15日）播出的《高端访谈》专访节目中，作出上述表态。

普京说，一带一路倡议与俄罗斯发展欧亚经济联盟的设想完全契合，参与国将实现互惠互利，俄罗斯愿和中国共同推进该倡议的实施。

他还说，中国在合作框架内没有人把任何东西强加给他人，这是一带一路与一些带有殖民主义色彩的国家所推行的其他项目的区别。

普京将于本月17日至18日访问中国，并出席在北京举行的一带一路国际合作高峰论坛。这是自今年3月国际刑事法院发布逮捕令，普京继上周出访吉尔吉斯斯坦后，第二次离开俄罗斯领土。

路透社报道，普京将与中国国家主席习近平会面，持续加深中俄“无上限”伙伴关系。中俄能源合作将是两国此次商谈的焦点，自乌克兰冲突爆发以来，俄罗斯巩固了与中国的能源关系。

普京上星期五（13日）表示，双方将讨论在一带一路倡议下合作，也有意发展大欧亚伙伴国、欧亚联盟的倡议，还将讨论能源新路线、推动本国货币结算。

另据俄罗斯卫星通讯社星期天报道，针对美国国会上周发布报告，称美国须为同时与中俄开战做好准备，普京接受俄媒采访时回应：“我不认为这是理智的想法，这是胡说八道，互相吓唬。”