学者：能源和经贸合作是中俄领导人会谈重点 双方料将达成实质性合作

中共政治局委员、中国外长王毅在北京与俄罗斯外长拉夫罗夫会面时，呼吁中俄双方深化战略互信，巩固传统友谊。拉夫罗夫称，俄罗斯总统普京与中国国家主席习近平会晤时将全面讨论两国关系。

受访学者分析，能源和经贸合作是中俄领导人会谈重点，双方料将达成实质性合作。

拉夫罗夫星期一（10月16日）以俄罗斯代表团成员身份抵达北京，准备出席星期二（17日）和星期三（18日）举行的一带一路国际合作高峰论坛。他星期一和王毅会面，王毅也是中共中央外事办公室主任。

据法新社报道，普京料将在同日深夜抵达北京。俄罗斯总统新闻秘书周末称，普京将与习近平安排时间单独秘谈。这是普京在今年3月国际刑事法院向他发布逮捕令、以及上周出访吉尔吉斯斯坦后，首次离开前苏联地区。

据新华社报道，王毅和拉夫罗夫讨论了双边关系议题，就多边框架下的合作进行了战略协调，并就巴以冲突交换了意见。俄罗斯卫星通讯社报道则聚焦普京和习近平即将举行的会谈，并对一带一路倡议给予高度评价。双方新闻稿都没有提到俄乌局势。

明年是中俄建交75周年，王毅呼吁两国“规划好纪念活动，深化战略互信，巩固传统友谊，促进世代友好”。

王毅也表明，中国愿同俄罗斯一道，加强上合组织团结协作，积极发出上合声音。中国支持俄罗斯明年轮值金砖主席国工作，将金砖机制打造为南南合作的主要平台。

拉夫罗夫则说：“毋庸置疑，对各种处于上升期的关系，我们两国领导人后天见面时将全面讨论。”

他评价一带一路倡议为“促进整个欧亚大陆平等互利合作的重要组成部分”。

中俄就以哈冲突交换意见

以哈冲突爆发后，外界对中国和俄罗斯的立场尤为关注。哈马斯代表团去年9月曾访问俄罗斯，外界因此对俄罗斯与哈马斯的关系高度警惕。

王毅重申，中国谴责一切伤害平民的行为，反对任何违反国际法的做法。

王毅强调，联合国安理会有必要采取行动，大国应发挥积极作用；当务之急是停火止战，推动双方回到谈判桌前，建立紧急人道救援通道，防止出现更大人道灾难，根本之策是尽快激活“两国方案”。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江接受《联合早报》访问时分析，中俄高层的线下会谈次数今年只是回到了疫情前的水平，和疫情前相比没有明显增加。

台湾淡江大学国际事务与战略研究所教授李大中受访时则认为，中俄这次面对面会谈，“是向外界证明，中俄关系还是非常非常的紧密”。

受访学者都指出，能源和经贸合作料是中俄领导人会谈的重点。李明江说，中俄领导人会谈后一般都会宣布实质性的合作项目，相信这次也不例外。

普京去年访华期间，中俄达成一份为期30年的合同，通过俄罗斯萨哈林岛的一条新管道每年向中国供应100亿立方米天然气。路透社引述消息人士报道，此次随普京访华的人员包括俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）和俄罗斯石油公司（Rosneft）高层。

至于中国会否就俄乌问题向俄罗斯施压，李大中研判，没有迹象显示，北京在第三方调停俄乌战争中有明显的进展，“因为这困难度实在太高”。