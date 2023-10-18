王毅：中国愿同所有互联互通倡议对接

中国提出的一带一路倡议过去几年面对西方国家各项基建倡议竞争，中共政治局委员、中国外长王毅强调，中国愿同所有互联互通倡议对接，共同探讨开展对发展中国家有益的合作。

王毅也是中央外事工作委员会办公室主任。他星期三（10月18日）晚在一带一路国际合作高峰论坛吹风会上，阐述一带一路和其他类似倡议之间的关系时，做出上述表态。

西方国家近年来提出多项基建相关的倡议，与一带一路互别苗头的意味浓厚。美国从2019年起，接连提出蓝点网（Blue Dot Network）、印太经济框架、全球基础设施投资伙伴关系（PGII）、重建更好世界计划等涉及基建的倡议。

今年9月的二十国集团峰会上，美国、欧盟、印度等也宣布，合作建立“印度—中东—欧洲经济走廊”。

王毅称，中国的一带一路是开放的平台，欢迎各方随时加入；他同时呼吁，其他国家互联互通的倡议也持开放态度，“不要搞封闭的小圈子”。

他对欧盟释放善意说：“我们可以同欧盟提出的全球门户计划对接，发挥各自优势，形成合力。我们共同来帮助发展中国家加快建设基础设施。”

王毅还驳斥美国的PGII是针对中国的说法，批评这是把经济问题政治化。他说，有人说中美彼此可以竞争，中国愿从正面的角度看待这个说法；但竞争不应该是相互抵消，而应该是相互促进。

他向美国隔空喊话说：“我们不妨在国际上比一下，谁能为发展中国家建设更多的公路、铁路、桥梁。谁能为低收入国家老百姓建设更多的学校、医院、体育馆。我们有自信，我们也有底气。”

王毅也在会上介绍一带一路国际合作高峰论坛成果，论坛期间各方共形成458项成果，多于上一届的280多项；此次的企业家大会则达成972亿美元（1333亿新元）商业合同。