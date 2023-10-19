“五眼联盟”警告：中国间谍活动日益针对科技公司

（伦敦/纽约综合讯）“五眼联盟”成员国在本周的一次会议上警告，中国的间谍活动已触及美国及其伙伴国的国家安全、外交和先进商业技术的各个方面，并且日益针对科技公司。

综合《纽约时报》与英国广播公司报道，美国联邦调查局、英国军情五处以及澳大利亚、加拿大和新西兰情报部门的负责人星期二（10月17日）在美国斯坦福大学举行了这次会议，这是五国情报领导人第一次聚首公开讨论情报威胁。

美联调局局长克里斯托弗·雷在当晚举行的发布会上说，中国正在窃取美国的技术知识，然后又利用窃取的知识窃取更多东西，包括利用人工智能来改进他们已经很大规模的黑客行动，“实际上是在利用我们自己的技术来对付我们”。

美联调局官员估计，中国超过一半以窃取美国技术为重点的间谍活动发生在旧金山湾区。情报负责人说，中国对西方的人工智能非常感兴趣，这项技术将使各国改善情报收集和分析，并在未来几年成为经济增长的推动力。

英国军情五处处长肯·麦卡勒姆则说，中国间谍已试图通过网络渠道与英国两万多人取得联系, 达到前所未有的规模。

麦卡勒姆强调，面临风险的公司范围要广泛得多，无论是大学的研究人员，在创业公司工作的人员，还是从事技术工作的人员，都与国家安全息息相关，但是他们以前可能从未想到过这一点。