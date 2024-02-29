香港23条立法咨询结束 美英担心破坏“一国两制”

香港《基本法》第23条立法公众咨询在星期三（2月28日）结束，逾九成的书面意见支持港府立法。不过，美国和英国担心23条立法会破坏香港的“一国两制”。

香港保安局星期四介绍，截至星期三晚上11时59分，初步收到1万3000多份有关23条立法的意见，其中有1万2000多份支持及提出正面意见，占总数的98.64%。另有85份意见属单纯提出问题，或表达的意见不能反映其立场；反对的则为93份，占总数的0.71%，当中有超过10份是来自境外反华组织或潜逃外国的人。

保安局发言人认为，上述结果显示立法建议获大部分巿民支持。

发言人指出，当局会参考所收到的意见，争取尽快将《维护国家安全条例》草案定稿，提交立法会进行审议。立法过程期间会继续积极讲解，主动发放更多相关信息，反驳对《基本法》第23条立法的无理攻击及抹黑，以正视听，避免市民被误导。

英国外长卡梅伦星期三发表声明，批评港府目前的方案并未履行《基本法》《中英联合声明》及国际公约中的义务，影响港人行使自由和权利，强烈促请港府重新考虑方案。

美国国务院也发声明，质疑23条建议罪行中的“境外干预”及“国家秘密”定义含糊，当局或可因此利用拘捕和羁留手段打击异见。美方也关注，23条的域外效力会让港府的“跨国打击”持续，限制美国居民及公民的言论自由。

声明认为，23条加上《香港国安法》将削弱香港居民自由及权利，若港府再实行用字含糊的国安法律，并设域外效力，将进一步违反中国的国际承诺，以及破坏“一国两制”框架。

中国外交部驻港公署星期四发表声明，对卡梅伦等个别政要就香港《基本法》第23条立法的言论，表示强烈不满和坚决反对，批评他们说三道四，恶意抹黑攻击香港人权、自由、法治。

发言人强调，中国中央政府全面准确、坚定不移贯彻“一国两制”方针，坚定支持特区政府完成第23条立法。任何外部干预施压都动摇不了特区政府推进立法的坚定决心，任何造谣、抹黑和攻击都改变不了香港由治及兴的历史进程。

中国全国港澳研究会顾问刘兆佳接受《联合早报》采访时预计，香港立法会很快就会开会审议23条草案，并在五六月通过，以便港府可以尽早集中精力处理经济问题。

他认为，虽然美英反对香港23条立法，但相信未来数个月不会有太多动作，因为目前美国正面临俄乌战争和以巴冲突，不想在中国问题开拓第三战线。