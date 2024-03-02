港府批美总领事言论危言耸听

（香港综合讯）针对美国驻港澳总领事梅儒瑞（Gregory May）发表香港互联网审查日趋大陆化等言论，港府批其危言耸听，中国外交部驻港特派员公署则斥其说法干涉中国内政和香港事务。

梅儒瑞星期四（2月29日）接受彭博社采访时警告，香港日渐收紧对互联网的审查，令人担忧大陆对自由的打压，将降低香港作为全球金融中心的吸引力。他也说，释放黎智英等因政治表达而被扣押在监狱的人们，要比主办金融峰会和旅游推介活动更能改善香港的形象。

香港特区政府星期五（3月1日）发布新闻公报，对梅儒瑞的言论表示强烈不满和谴责。发言人说，梅儒瑞执意无视香港就《基本法》第23条立法的宪制责任和实际需要，肆意对《基本法》第23条立法和依法进行的执法行动进行抹黑，与他所称希望与香港有更好的关系全然背道而驰。

发言人强调，《香港国安法》和《基本法》第23条立法所防范和制止的危害国家安全行为和活动，与正当交流和商业活动有明显区别。美国应立即重回正道，停止就《基本法》第23条立法和香港维护国家安全的工作说三道四，并停止干预属于中国内政的香港事务。

中国外交部驻港公署也在官网发新闻稿，指梅儒瑞的言论干涉中国内政和香港事务，并对此表示强烈不满和坚决反对，予以严厉谴责。

驻港公署发言人说，香港国安法和23条立法都强调尊重和保障人权，并指梅儒瑞在媒体发表不负责任的言论，干扰香港履行维护国家安全的宪制责任，干预香港司法机构依法审理黎智英案等国安案件，严重背离了领事官员基本的职业操守和行为准则。