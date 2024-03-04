中国国安部：23条立法是香港由治及兴的必答题

（香港/北京综合讯）香港上周结束《基本法》第23条立法公众咨询后，中国国家安全部发文称，香港《基本法》第23条立法是香港长治久安、由治及兴的必答题。

中国国安部星期一（3月4日）在官方微信公众号的发文中也称，香港《基本法》第23条立法是香港履行维护国家安全宪制责任、香港应对国家安全风险挑战、以及完善维护国家安全制度体系的必答题。

关于应当立法的原因，文章指反中乱港势力近年来借民主、自由、人权之名，行祸港乱港、颠覆国家之实，并称《香港国安法》2020年颁布实施，“成为安定香江的镇海神针”。文章也称，“要巩固当前良好形势、还香港长治久安，必须果断完成第23条立法”。

文章也提到，在当前全球经济不确定性增加的大环境下，第23条立法完成有利于确保香港营商与投资环境安全和稳定、保护香港全体居民的根本福祉、保护世界各地投资者在港兴业。

另据《星岛日报》和网媒“香港01”等报道，香港政协委员何汉权引述中共中央港澳工作办公室主任、中国国务院港澳事务办公室主任夏宝龙星期天（3月3日）的讲话，称香港《基本法》第23条立法后，香港可获得更大的法制保障，港民将能更安居乐业和团结，努力拼经济。

香港《基本法》第23条立法公众咨询在星期三（2月28日）结束。香港保安局称，收到超过九成的书面意见支持港府立法。