港府推23条立法 强调无意禁脸书YouTube等社媒

香港特区政府星期三（3月6日）正式在立法会推动《基本法》第23条立法，并强调立法针对的是危害国家安全的言论，绝对没有任何意图禁制脸书、YouTube等社交媒体。

23条立法的公众咨询刚结束一个星期，港府星期三随即向立法会交代咨询结果。多家港媒引述消息称，当局计划加速赶在4月15日“国家安全日”前完成23条立法工作。

负责港澳事务的中国国务院副总理丁薛祥，同日也在北京出席全国政协港澳委员的联组会议。港区政协委员苏长荣会后引述丁薛祥指出，23条立法是民心所向，是全港社会的共识、保障香港安全稳定及长治久安之法，期望尽快完成立法。

港府在提交立法会的文件中披露，咨询期间收到1万3000份意见书，其中98.6%支持立法，大部分人也支持要有域外效力，另有97份意见书反对，占整体0.72%。

文件指出，大部分的意见或建议围绕个别罪行的涵盖范围、适用对象、刑罚、免责辩护等方面，当局会参考，合适的建议条例草案将采纳，包括考虑“国家秘密”相关的罪行，加入与“公众利益”相关的免责辩护。

文件也说，港府会考虑当干犯某些危害国家安全的罪行时，如涉及勾结境外势力，应属罪加一等，也会考虑“间谍活动”罪中意图危害国家安全，而接近、查察、从上方或下方越过、进入或接达禁地，或出现于毗邻禁地之处的情况，应涵盖无人机等工具。

不过，新民党主席叶刘淑仪在立法会会议上，对咨询文件载列其他意见中有人提到“将Facebook（脸书）、YouTube等网站撤出香港市场”表示关注，并称已有外国媒体引述相关言论，促请港府澄清。

她说：“我收到很多恐慌性回应，包括迪拜的朋友问我是不是YouTube及Facebook都禁用，有人说他的子女不回来了，优才不来了。”

香港律政司司长林定国回应时说，当局可以斩钉截铁地表明，不会一刀切禁制任何社交媒体。

林定国批评，有关言论听来并不合理，极有理由怀疑是由唯恐天下不乱的人散播，阻碍立法工作。他说：“大家要明白，社交媒体是个工具，我们不会阻止一个工具的存在。我们现在针对的，是有些人利用这个工具，或滥用或误用这个工具，去散播一些伤害到、危及到国家安全的言论。”

香港法学交流基金会秘书长陈晓锋接受《联合早报》采访时预料，23条立法将在既定时间内全票或者高票通过，4月15日是中国全民国家安全教育日，如果可以在该日或之前正式完成立法，相信对于香港的国家安全宣传教育会有很大的意义。

他认为，从目前复杂的地缘政治局势来看，23条立法后必会受到外部势力的压力，港府要做好充分准备应对，包括但不限于外部势力的舆论攻击、金融安全的维护、资本市场的稳定等工作。