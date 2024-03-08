中国国安：军迷成为间谍案高危群体

（北京综合讯）中国国家安全部说，军迷近年来已成为涉军领域间谍、窃密、泄密案件的高危群体，提醒军迷谨防因搜集和发布涉军信息成为“泄密源”。

这是中国国安部三个月内第二次点名军事爱好者，提醒他们的一些行为可能触碰国家安全红线。

中国国安部星期四（3月7日）在其微信公众号发文称，出于个人喜好、炫耀实力、博人眼球、吸引流量等各种目的，一些军迷热衷于搜集、整理涉军敏感信息，并在网上发布或交流，极易造成军事秘密广泛传播。

文章列举的泄密行为包括，军迷偷赴重要部队、军工企业周边活动，伺机观察、摄录部队演训动向和“明星”武器装备；部队退转人员联络现役战友，打探各种消息，甚至直接索要内部资料；在国际国内网站搜集涉军信息，运用专业研究分析工具，制作专业涉军材料；以及转发网络涉军信息，或是将私下交流的敏感信息公开发布。

文章指，军迷发布的涉军信息包括中国高新武器装备动向，如装备数量、型号、部队驻地、飞机编号；军迷也会建立涉军敏感信息数据池，在群体内、网站上共享，并不断更新完善。

中国国安部去年12月23日也曾发文警告军迷，切勿因个人猎奇炫耀、博取流量关注，危害国家军事安全。文章当时列出的军迷泄密行为包括，泄露航母等新型军事装备建造进度、泄露军事行动部署、泄露军备技术细节等。

文章当时也提醒，违法情节严重的拍摄者，最高可被处三年以上、七年以下有期徒刑。