香港23条立法草案通过二读 叛乱叛国可判终身监禁

香港特区政府近来全速就《基本法》第23条进行立法，周五（3月8日）刊宪的草案提出叛乱罪、叛国罪一经定罪，可被判处终身监禁。学者认为，近年中美博弈激烈，港府就23条立法无可厚非，但同时也要加强在国际上解说的工作。

该份《维护国家安全条例草案》共有212页，分为九个部分，包括“叛国”、“叛乱煽动叛变及离叛，以及具煽动意图的作为”、“与国家秘密及间谍活动相关罪行”、“危害国家安全的破坏活动”等。

根据草案，叛乱罪、叛国罪一经定罪，可被判处终身监禁；公开表明意图犯叛国罪，可被判监14年；煽动意图罪，可被判监7年，若勾结外国或境外势力，加刑至可被判监10年等。

至于非法披露国家秘密，可判囚10年，同时列明“公众利益”的免责辩护，但条件是相关披露涉及严重影响政府依法执行职能，或对公共秩序、公共安全或公众健康构成严重威胁。

另外，从事间谍活动人士如意图危害国家安全，一经循公诉程序定罪，可处监禁20年。

港府周五为23条草案刊宪后，立法会当天上午迅速通过一读和二读，相关法案委员会下午也紧跟着开会审议条例。

根据程序，在这过程中，议员有权要求政府再解释或者修正。当委员会审议完成后，会交回立法会大会恢复二读，最后三读表决，便会正式成为法例。

多家港媒日前引述消息人士，指当局期望在4月中前完成立法。但立法会主席梁君彦周五表示，23条立法没有审议死线，但港府和立法会携手尽早完成立法，确保国家安全可以早日得到有效维护。

港府保安局局长邓炳强也表示，香港曾经历国家安全受到严重威胁，目前地缘政治更复杂多变，国安风险无日无之。港府必须堵塞国家安全的缺口，早一日完成立法，国家安全受威胁风险就少一日。

香港多个政党皆表示，全力支持港府提交的草案，全面落实《基本法》23条立法。民建联形容，条文的写法仔细清晰，大量借鉴其他普通法国家的立法经验，并考虑到香港实际需要，有效维护香港国际金融中心地位及营商环境。

香港《明报》周五引述消息指出，港府一度以6月为完成立法的目标，并打算在两会结束后才启动一读。中国全国两会举行期间，香港行政会议及立法会也为此休会。然而，经中央官员要求尽快立法后，港府突然“开快车”。

香港理工大学香港专上学院讲师陈伟强接受《联合早报》访问时说，近年中美博弈激烈，西方国家动辄以国家安全为由针对中国，港府就23条立法无可厚非。“香港一向是西方国家收集中国情报的热门城市，当局有必要相应地收紧相关法例，保障国家安全。”

陈伟强指出，不少西方企业对23条有疑虑，担心误坠法网，港府要加强向他们解说，释除他们疑虑。