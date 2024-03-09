美媒还原赵安吉车祸经过：驾驶特斯拉挂错挡坠入池塘

（华盛顿综合讯）美国媒体还原了美国福茂集团董事长兼首席执行官赵安吉车祸身亡的事发经过，指赵安吉在驾驶特斯拉时挂错档，导致整辆车连车带人坠入池塘。

《华尔街日报》星期五（3月8日）报道，当地时间2月9日晚11时30分左右，50岁的赵安吉正驾驶特斯拉Model X，准备从她位于得克萨斯州的牧场返回主屋，距离约四分钟车程。

数分钟后，身在牧场的友人接到赵安吉求助电话，说她进行三点掉头时，误将前进档挂成倒车档，导致整辆车往后猛冲，翻过路堤连车带人坠入池塘，并快速下沉。

报道说，赵安吉以前驾驶特斯拉时犯过同样的失误。

数小时后，赵安吉被消防员救出时已无生命体征，当场宣告死亡。

汽车安全专家说，特斯拉Model X这类新型汽车沉入水后，司机只有数秒钟时间按下车窗逃生，否则只能打破车窗，但要在水中打破坚固的钢化玻璃或夹层玻璃几乎不可能，而Model X车型正使用了这类玻璃。

美媒《商业内幕》称，关于赵安吉的汽车如何坠入池塘的细节此前未曾被警方公布。赵安吉丈夫布雷耶星期五晚在X平台发帖写道：“我们的心都碎了。”

布兰科县公共信息官员2月29日在给得州总检察长的信中写道，当局仍将这起事故当作刑事案件调查，直到有足够证据排除犯罪的可能性。

赵安吉1973年出生于美国，祖籍上海嘉定，是美国前劳工部长赵小兰的妹妹，她从2018年起担任福茂集团的董事长兼首席执行官。