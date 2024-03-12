港立会前主席：不是所有境外势力都是魔鬼

（香港讯）香港立法会前主席曾钰成星期二指出，不是所有“境外势力”都是魔鬼，跟境外势力合作做正当合法的事，不会构成“境外干预罪”。

曾钰成星期二（3月12日）在《明报》撰文，评论香港特区政府上周五提交立法会审议的《维护国家安全条例草案》。

他指出，在条例草案下构成境外干预罪的元素，即“意图带来干预效果，而配合境外势力作出某项作为”，以及“作出该项作为时，使用不当手段”。对于什么是“带来干预效果”、什么是“境外势力”和“配合境外势力”、什么是“使用不当手段”，条例草案都有详细定义。

曾钰成还写道，有的人讨论这项罪行时，关注到“境外势力”的定义，似乎认为当一个外国或国际组织被界定为“境外势力”，便要“生人勿近”了，所以质疑“境外势力”的定义，包括外国政府及地方当局、境外的政党和其他追求政治目的的组织以及国际组织，范围会否划得太宽？

他说：“其实，不是所有‘境外势力’都是魔鬼。跟‘境外势力’合作做正当合法的事，不会构成罪行。只有当配合境外势力、使用失实陈述或者暴力等不当手段，意图对中央或特区政府带来草案订明的干预效果，才会犯罪。”

曾钰成还说，考虑到当今地缘政治中香港所处的实际环境，特别是境外势力以往在发生危害国家安全的情况中扮演的角色，条例草案订立与境外势力有关的罪行和罚则，是恰当和必要的。

港府正全速推进《基本法》第23条立法，上星期五（8日）将《维护国家安全条例草案》刊宪，法案委员会目前展开逐条条文审议工作。