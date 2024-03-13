中俄伊阿曼湾举行联合海上军演 多国参与观察冲淡对抗西方色彩

中东局势持续紧张之际，中国、俄罗斯、伊朗本周在阿曼湾举行为期五天的联合军事演习。受访学者指出，这次军演的实战色彩较弱，三国参演兵力与投入明显差异，显示各方的重视程度并不相同。此外，印度作为观察员参与也冲淡了军演对抗西方的色彩。

据中国国防部星期一（3月11日）晚发布的消息，中俄伊三国海军当天起至15日在阿曼湾附近举行“安全纽带-2024”联合军演。中国派出刚刚在附近亚丁湾完成护航任务的第45批护航编队参演，包括导弹驱逐舰乌鲁木齐舰、导弹护卫舰临沂舰，以及综合补给舰东平湖舰。

这场联合军演正值以哈持续交战，也门胡塞武装不断威胁红海船运。由于伊朗被外界视为哈马斯与胡塞武装的重要支持者，中俄伊加强军事合作引发西方国家担忧。美国参谋长联席会议前主席（Mark Milley）去年曾警告，中俄伊将成为华盛顿未来许多年的问题。

不过，中国上海社科院资深研究员、中东问题专家潘光接受《联合早报》访问时解读，中俄伊此次军演虽备受瞩目，但三国的考虑并不一致。

他说，伊朗与俄罗斯亟需展现“自己有朋友”，因此参演兵力的规模较大、分量较重；中国则更多希望着眼多边军事外交，尤其是与全球南方的合作。

根据俄罗斯卫星通讯社等消息，俄罗斯此次参演的兵力为太平洋舰队旗舰瓦良格号巡洋舰和沙波什尼科夫元帅号大型反潜舰。伊朗作为军演东道主，出动了包括两艘主力护卫舰在内的十余艘军舰。相较之下，中国参演主力为一艘驱逐舰和一艘护卫舰。

潘光认为，这次演习课目的实战色彩较弱；多国以观察员身份参演，大大地冲淡了三边军事演习的特殊指向性。

根据俄罗斯国防部消息，巴基斯坦、哈萨克斯坦、阿塞拜疆、阿曼、印度和南非海军以观察员身份参与此次军演。另据《中国青年报》报道，此次军演以反海盗、搜救为主要内容。综合上述情况观察，虽然中俄伊此时在阿曼湾军演引人关注，但军演本身的内容，尤其是与西方关系趋近的印度也参与，冲淡了军演对抗西方的色彩。

这是去年10月以哈冲突爆发后，中国第二次在中东地区举行联合演习。去年11月，中国与巴基斯坦在阿拉伯海举行联合演习，中国一艘驱逐舰和两艘护卫舰参演。

中俄伊去年3月也曾在阿曼湾举行“安全纽带-2023”联合军演，并于2019年和2022年举行海上联演。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院研究员夏尔（James Char）受访时指出，中国在中东有巨大经济利益，主要与能源安全有关，中国是伊朗原油的最大买家。他说：“中国在该地区开展有限军事活动的主要驱动力，是为了保护这些经济利益。”

夏尔也认为，虽然以哈冲突以来，中国海军参与了一些护送中国货船通过红海的行动，也不排除未来会参与撤离中国公民，但他不认为中国会承担具有重大风险的军事任务。