23条立法被指进一步限缩香港自由 中国外交部：诋毁抹黑

香港立法会通过《基本法》23条立法草案后，英美和欧盟纷纷表示忧心，认为这将进一步限缩香港自由，中国外交部则对相关“诋毁抹黑”表示强烈不满和坚决反对。

港府3月8日向立法会提交《维护国家安全条例草案》（即《基本法》23条立法草案）后，经过连日密集审议和开会，议会在星期二（3月19日）全票三读通过草案。将于星期六（3月23日）刊宪生效的新条例下，叛乱罪、叛国罪一经定罪，可被判终身监禁；公开表明意图犯叛国罪，可被判监14年。

美国国务院副发言人帕特尔星期二在例行记者会回应时说，条例或将令香港曾经开放的社会加速封闭。他批评，条例中包括“境外干预”在内的大量措辞极度模糊，美方正在分析条例对美国公民和美国利益的潜在风险。

英国外长卡梅伦也发表声明批评新法不仅对国家安全及境外干预定义广泛，使到一般人在香港生活、工作以及经商变得困难，也无法向包括外国使团在内的国际组织提供确定性，加深香港政治及社会领域的自我审查文化，令言论、集会以及媒体自由受到持续侵蚀。

他指出，香港新国安法将破坏香港履行具有约束力的国际义务，包括《中英联合声明》和《公民权利和政治权利国际公约》。

欧盟则发表声明，关注条例对港人权利和自由的潜在影响，认为这可能加剧对香港基本自由和政治多元化的侵蚀。声明提到，条例中特别是与外部干涉和国家机密有关的条款、广泛定义以及条例的域外效力等，令人深感担忧。

中国外交部发言人林剑星期三（3月20日）在例行记者会上回应上述种种质疑时说，对个别国家和机构诋毁抹黑香港《维护国家安全条例》表示强烈不满和坚决反对。香港特区立法会全票通过《维护国家安全条例》，进一步落实特区维护国家安全的宪制责任，进一步筑牢香港发展的安全根基，在新时代新征程“一国两制”的事业发展进程上，具有重要的里程碑意义。

他说，在高水平安全的保障下，中方对香港实现高质量发展和高水平开放，对“一国两制”行稳致远和香港由治及兴充满信心。

香港法学交流基金会秘书长陈晓锋接受《联合早报》采访时预料，香港就23条立法后，西方国家肯定会有一些针对性的反应，例如呼吁撤资、批评香港的投资环境等。下一步欧美国家还会采取一系列具体措施来继续指责香港的23条立法。

陈晓锋认为，面对西方的压力，香港应该坚持做好自己的事情，聚焦经济发展和改善民生，用发展来证实香港23条立法是正确的。对于外国企业，港府则要多做一些营商环境的政策解读，强调23条针对的只是一小撮人，外国企业只要遵守香港的法律，完全不会受到任何影响。