台国安局长：蔡英文若登上太平岛会激化南中国海紧张局势

台湾国安局长蔡明彦指出，南中国海政治情势复杂，若总统蔡英文此时登上太平岛，会被国际社会解读为激化当地紧张情势，可能伤害台湾的外交利益，国安单位也必须考虑蔡英文的飞航维安问题。

台湾海巡署“南沙太平岛港侧浚深及码头整修工程”近日将举行完工启用仪式，朝野立委对蔡英文应否于5月20日卸任前登上太平岛争论不休。继外交部长吴钊燮表示时机不宜后，蔡明彦星期四（3月21日）也说明现阶段不建议蔡英文登岛的理由。

立法院外交及国防委员会星期四邀请蔡明彦率相关情报机关首长提出“国家情报工作暨国家安全局业务报告”，并备质询。朝野立委关切的焦点仍锁定在蔡英文应否登上太平岛。

蔡明彦说，国安局关切两个重点，第一是区域政治情势复杂化，蔡英文到太平岛，会被国际社会解读为是在激化当地紧张情势，这会否伤害台湾的外交利益，须妥善评估。

其次，太平岛位于南中国海，南中国海军事化程度非常高，各国机舰通过这个地区会不会遭相关国家骚扰，能否确保自由航行权与飞行权也是问题。

执政的民进党立委王定宇称，美澳机舰在南中国海都曾遭解放军骚扰。蔡明彦证实，台湾也有这样的案例，北京在南中国海地区机舰活动非常频繁，以3月为例，平均每天都有六到20架次，海面舰艇每天有20艘，北京把南中国海“内海化”。

蔡明彦说，若上述两个结构性问题无法解决，不建议蔡英文去太平岛，不能拿其安全作赌注。

在野国民党立委王鸿薇等人则反问，民进党籍前总统陈水扁和国民党籍前总统马英九都在卸任前去过太平岛，尤其马英九不顾美国阻挡前去，难道当时南中国海的情势不紧张吗？

蔡明彦认为，时空环境不同。王鸿薇不以为然地说，蔡英文执政八年了，从来没有去太平岛宣示主权，卸任前再不去，就会成为唯一没去过太平岛的总统。

美军印太司令部司令阿奎利诺星期三在众议院军事委员会说，所有迹象显示北京要在2027年前为攻台做好准备的目标不变。国民党立委徐巧芯询问国安局是否有相关情资。

蔡明彦说，国安局非常重视各国政府或研究机构有关台海情势的讨论。2027年在政治和军事方面都是重要的政治年份，既是中国国家主席习近平要进入第四任期的重要转折点，也是解放军建军100周年，习近平希望2027年能达成建军总目标，也希望解放军完成犯台的准备，国安局都有做必要的分析。