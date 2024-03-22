25家外来企业与香港特区政府引进办签约

（香港综合讯）香港《维护国家安全条例》通过后首日，25家外来企业正式签约落户香港。中国媒体称，其中六家企业来自美国，其余的均来自中国大陆。

香港立法会星期二（3月19日）全票通过《维护国家安全条例》（即《基本法》23条立法草案），引发英、美、欧盟官方及舆论批评如潮，包括指新法让一般人在香港生活、工作以及经商变得困难，也无法向国际组织提供确定性等。

不过，香港特区政府引进重点企业办公室（引进办）随即在星期三（3月20日）举办仪式，与25家重点企业伙伴签署合作协议。香港特首李家超出席仪式致辞时说，对各重点企业在香港继续蓬勃发展充满信心。

据中新社当天报道，这25家重点企业涵盖生命健康科技、人工智能与数据科学、金融科技，以及先进制造与新能源科技等产业，当中六家企业来自美国，其余来自中国大陆。《环球时报》星期五（3月22日）则报道称，来自美国的六家企业包括生物科技企业“优基科技”、人工关节创新公司“宽岳骨科”、国际物流支付平台PayCargo等。

其中，PayCargo是总部位于美国的B2B支付解决方案供货商，已于本月初在香港开设首个地区办事处。

“宽岳骨科”官网称，该公司是一家全球化的人工关节公司，于2015年成立于美国加州。该公司创始人兼CEO王俊文曾就职于强生骨科、担任康辉医疗CFO。中国媒体报道，该公司于2022年末完成B+轮融资，由浦银国际独家投资。

“优基科技”官网称，该公司成立于2018年，其制造工厂与品控实验室地址均在香港。香港《明报》去年10月报道，“优基科技”成为香港首个ATP（细胞及基因治疗）持牌制造商。

港府引进办称，25家重点企业预计将在香港投资超过400亿港元（69亿新元），创造逾1万3000个就业机会，其中大部分为科研和管理职位。