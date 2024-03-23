荷兰首相下周访华 据报将与习近平会面商讨光刻机相关问题

(阿姆斯特丹综合电）知情人士透露，荷兰首相吕特与中国国家主席习近平日内将在北京会面，并商讨荷兰光刻机巨头阿斯麦是否可以继续为中国客户提供售后服务等问题。

路透社星期五（3月22日）引述知情人士报道上述消息。据荷兰政府发布的声明，吕特将于3月26日至27日访华，除习近平之外，吕特还将与中国总理李强会面。荷兰贸易部长范勒文将随行，并与中国商务部长王文涛会面。

荷兰政府声明称，此行主要是为了讨论双边和经贸关系以及中东局势。不过。当前困扰中荷双边关系的仍是光刻机巨头阿斯麦（ASML）对中国限制出口的问题。

光刻机是制造芯片的关键设备，阿斯麦是全球最大光刻机制造商，也是唯一的极紫外（EUV）光刻机供应厂商，7纳米及以下的先进芯片制程工艺需通过EUV实现。

在美国特朗普政府的游说下，荷兰政府2019年起禁止阿斯麦向中国销售EUV设备。去年6月，荷兰政府将禁令扩大到更老一代的深紫外（DUV）光刻机，要求从当年9月起，出口DUV设备也需要申请出口许可证。

荷兰政府也禁止阿斯麦在未经政府批准的情况下，对受管制设备进行维护、维修及提供零部件。路透社指出，若不能提供售后，中国的光刻设备一旦出现问题将无法运行，这对中芯国际等阿斯麦的中国客户而言是一个毁灭性打击。

去年8月，阿斯麦表示获得政府许可，能在年底前继续向中国客户交付部分光刻系统。中国企业进行了囤货。2023年阿斯麦的中国订单超过64亿欧元，占该公司光刻机销售额的29%。但阿斯麦表示，从今年1月1日起，他们不期待中国的DUV订单能获政府许可。