港府完成23条立法后集中精力拼经济

香港《维护国家安全条例》上星期六（3月23日）生效后，特区政府未来将重点做好四方面工作，包括积极开拓亚细安和中东市场，集中精力全面拼经济。

香港行政长官李家超周二（3月26日）出席行政会议前表示，当局完成《基本法》第23条立法后，未来首要的工作是落实《施政报告》及《财政预算案》提出的措施，发展及巩固“八大中心”优势，以北部都会区发展作为新引擎，并以产业导向为发展方向。

其次，是把握好世界及中国机遇。李家超指出，全球经济中心由西向东移，亚细安及中东是新引擎，港府会积极开拓两个市场，发展商机，加强金融及区域经济合作，并推动政府、企业及专业之间的合作。

另外，港府也会继续增强竞争力，积极“抢人才、抢企业”。李家超说，过去一年半，香港在吸引企业、资金及人才方面的工作已取得一定成绩。今年企业赴港的势头也持续，投资推广署在1至2月已协助101家海内外企业在港开设或扩展业务，较去年同期上升四分之三。同时，港府已引进近50家重点企业，将在香港合共投资逾400亿港元（69亿新元），创造超过1.3万个就业机会。

李家超指出，去年至今，已有10.8万人透过各项人才入境计划抵港，香港人口已从过去的720多万的低点，上升至750万，相信增加的20多万人口有约一半是透过人才计划来港，对香港竞争力有帮助。

李家超表示，港府未来的第四项工作重点是发展内部经济。今年全年访港旅客数字有望达到5000万人次，较去年增加近50%，预料对经济有很大提振作用。他指出，香港旅游业正不断与时并进，设计不同体验的新旅游路线，吸引有不同兴趣的旅客。

财政司司长陈茂波在另一个场合时也表示，去年香港经济逐步由疫情恢复过来，在吸引企业和人才方面取得良好进展。在复杂外部环境下，预计香港货物出口改善、入境旅客数字持续回升等，预料将带动香港今年经济增长2.5%至3.5%。

香港资深投资人邵志尧接受《联合早报》访问时表示，近年中美关系紧张，港府基于鸡蛋不能放在同一个篮子的考量，慢慢转向发展中东和东盟市场，这是正确的。

他认为，近年中东和亚细安的机遇多，有望成为香港经济发展的新增长点。譬如，印尼政治稳定、人口多、经济增长潜力大；又如中东资金多，到处找寻投资机会，香港可以在当地提供很多专业服务。