中国多家黄金门店人去店空 消费者托管黄金无法赎回

（上海/广州综合讯）中国知名黄金珠宝企业中国黄金、山东黄金在北京的多家门店近期突然关闭，不少投资者寄存在店内的黄金无法赎回，累计损失超过4亿元人民币（7456万新元）。

综合财联社与21世纪经济报道，北京双井富力广场的中国黄金概念店去年12月底突然关店，山东黄金在北京的六家门店，包括贵友大厦、城乡华懋商场门店等也在近期全部关门。

中国部分黄金店铺开展了托管业务，投资者将购买的黄金寄存在门店，商家承诺给予一定寄存利息。比如，中国黄金富力广场概念店此前宣称，每寄存400克黄金，一年返现10克的寄存利息。

中国黄金是中国黄金行业唯一的中央企业，对于店内提供的黄金托管服务，不少消费者深信不疑；但在闭店消息传出后，发现事发店铺只是品牌加盟店。

其中，北京双井富力广场的中国黄金概念店背后的公司主体，为北京三鼎原黄金珠宝有限公司；山东黄金在北京多家门店背后的主体为北京紫金珠宝有限公司。

事发之后，蒙受损失的消费者组成维权群，估算显示，在中国黄金富力广场托管的黄金数额或超5000万元。有受害者称，目前北京海淀经侦统计，涉事的多家黄金店铺涉案金额高达4亿元。

中国黄金股份有限公司一名高管称，北京富力广场加盟店违法经营，负责人目前已经被羁押。

相关案件目前已进入司法程序；中国黄金称，该公司正在积极配合，暂时还没有进展。