台湾首艘自制潜艇　有望2025年11月前交船

（台北讯）台湾首艘自制潜艇“海鲲号”目前正进行泊港测试，只要能够完成所有测试，有望在2025年11月前交付台湾海军。

据《自由时报》星期五（3月29日）报道，台湾国际造船公司董事长郑文隆在接受该报专访时透露，海鲲号的泊港测试目前大致按照规划正常进行，但海上测试还没有一个明确的时间表。

郑文隆说，海鲲号在泊港测试期间验证倾斜测试时，左右倾斜角度差不到一度，代表潜艇的设计概念与工艺实践完全符合。

海鲲号去年9月28日在台船公司高雄厂区举行命名及“下水典礼”，但当时并没有下水。今年2月27日，海鲲号由浮坞转移至干坞，完整艇体首次公开亮相，随后开始泊港测试。

郑文隆说，在泊港测试完成后，海鲲号就会进行海上测试。所谓海上测试，就是让海鲲号离开台船到海上航行；如果浮航测试没问题，第二阶段就会进行潜航测试，包括浅水试车、深海试车；同时还要发射一颗假鱼雷，如果发射成功并命中靶船，就成功了。

海鲲号排水量约为2500吨，长70米，宽8米，潜深优于台湾海军现役的剑龙级潜艇。台媒称，其主要武器系统为18枚美制MK-48 mod6 AT重型鱼雷、美制潜射型鱼叉导弹，以及台湾中山科学研究院研制的智慧型水雷。

郑文隆说，目前制造团队还没有一个明确的海试时间表。海鲲号的合约交付日期是2025年11月3日。按照现在的进度，只要能够完成所有测试，应该能在合约期前交船。