恐袭后中国暂停在巴基斯坦两水坝工程

（白沙瓦综合讯）据巴基斯坦官员透露，在五名中国工程师日前遭遇恐怖袭击身亡后，中国承包商已暂停在巴基斯坦两个大型水坝项目的施工。

法新社星期五（3月29日）报道，星期三以来，承建达苏水电站的中国葛洲坝集团公司，以及承建迪迈尔-巴沙大坝的中国电力公司已经停止施工，并要求巴基斯坦当局在复工前制定新的安保计划。

中国封面新闻报道，日前恐袭当天下午，达苏水电站工地便已全部停工。

一名自杀式炸弹袭击者，星期二在达苏水电站大坝附近的山路上冲撞了中国工程师的车队，一辆被撞汽车坠入深谷，五名中国工程师和一名巴基斯坦司机遇难。达苏水电站大坝是世界在建最高的碾压混凝土水坝。

开伯尔-普赫图赫瓦省内务部一匿名高级官员称，约有 750 名中国工程师参与了达苏大坝项目，另有 500 名工程师在迪亚玛尔-巴沙大坝工作。

巴基斯坦总理夏巴兹星期三召开安全局势会议，与巴国内政部长、陆军总司令、安全机构负责人等高级官员，重点讨论了中国公民的安全问题。

路透社报道，中国调查人员星期四抵达巴基斯坦，参与调查此次达苏水电站恐袭事件。巴基斯坦内政部长纳克维会见了中国调查小组，并向他们介绍了迄今为止的调查情况。

巴基斯坦2月议会选举后局势并未趋稳，此次恐袭是一周内针对中国在巴利益的第三次重大袭击。作为“一带一路”倡议的一部分，中国在中巴经济走廊投资650多亿美元（约876亿新元）。