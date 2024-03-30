美国将对多名香港官员实施新签证限制

（华盛顿/香港综合讯）美国将对多名“负责打压香港权利和自由”的香港官员实施新的签证限制，香港特区政府对此表示“嗤之以鼻，无惧任何威吓”。

据路透社报道，美国国务院星期五（3月29日）向国会递交一年一度的《香港政策法报告》。国务卿布林肯在随附的声明中称，过去一年，中国继续针对香港的高度自治、民主制度以及权利和自由采取打压行动，包括近期生效的、针对香港《基本法》第23条的立法。

香港《维护国家安全条例》（即23条立法条例，简称国安条例）3月19日在立法会通过并在3月23日生效，引起欧美英等国家的批评。

布林肯说，作为回应，美国国务院将采取措施，对多名负责打压香港权利和自由的香港官员实施新的签证限制。

声明未透露哪些官员将成为签证限制的目标。去年11月，美国国会议员曾提交《香港制裁法》草案，要求制裁49名“侵害人权”的香港官员，其中包括终审法院首席法官张举能、律政司司长林定国、警务处处长萧泽颐等。

美国国务院的报告也提到，在《香港国安法》2020年实施后，美国已依据美方的《香港自治法》对39名中国大陆和香港人士实施制裁。

港府：无惧威吓

针对美方声明和相关报告，港府发言人星期六（3月30日）表示强烈谴责和反对，指美国在报告中提及之前的制裁、在声明中扬言拟施加签证限制，是对维护国家安全的香港人员的恫吓。发言人说：“香港对美国的制裁和签证限制嗤之以鼻，无惧任何威吓，坚定不移履行维护国家安全的责任”。

中国外交部驻港特派员公署发言人同日回应说，美方威胁制裁香港等言行是“粗暴干预香港事务和中国内政”、“美方涉港‘谎言报告’早该被扫进历史垃圾堆”。

中国驻美使馆发言人则指出，美国自己的国家安全体系密不透风，却在香港制定国安条例问题上指手画脚，是“政治操弄和虚伪双标”。

担忧员工安全 自由亚洲电台关闭香港办事处

西方政府与媒体针对香港新法的主要批评集中在对国家机密、与外国实体互动等重要概念缺乏清晰描述，可能导致该法沦为打击异见者的工具。

美国国际媒体署资助的新闻机构自由亚洲电台（RFA）在星期五宣布，新法的正式实施引发了该台记者和员工对自身安全的担忧，因此RFA决定正式关闭在香港的办公室。

RFA台长方贝说，将不再在香港雇用全职员工，现有香港办公室员工将被转移至美国、台湾及其他地方。但同时，RFA将保留在香港的官方媒体注册，节目和内容也将继续进行，不会受到任何干扰。

对此港府发言人称，若单指记者在香港工作才会担忧而在其他国家不会，属严重偏见。