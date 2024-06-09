中国和巴基斯坦强烈谴责针对在巴中企恐袭事件

巴基斯坦总理夏巴兹结束对中国的五天正式访问后，中巴两国星期天（6月9日）发表联合声明，强烈谴责今年3月底针对中国企业在巴国营建达苏水电站项目的自杀式袭击，鼓励阿富汗临时政府坚定打击境内任何恐怖主义势力。

受访学者分析，中巴最新联合声明大篇幅谈反恐合作，还点名来自阿富汗境内的恐攻风险，表明北京将进一步与巴基斯坦和阿富汗塔利班联手，管控盘踞阿富汗南部的恐怖组织巴基斯坦塔利班（巴塔），为中巴经济走廊迈入第二阶段建设提供安全保障。

夏巴兹曾于2022年4月至2023年8月担任巴基斯坦总理，并曾于2022年11月初访华两天。今年3月再度当选后，他在6月4日至8日对中国进行正式访问，比上次访华多出三天，期间在北京与中国国家主席习近平、总理李强、全国人大常委会委员长赵乐际会晤，还赴广东和陕西参观。

习近平6月7日在北京人民大会堂会见夏巴兹时表示，中方支持巴方坚定打击恐怖主义，愿以打造中巴经济走廊“升级版”为中心，助力巴基斯坦经济社会发展。习近平并呼吁巴方持续创造安全、稳定、可预期的营商环境，切实保障在巴中方人员、项目、机构安全。

北京投资逾650亿美元（878亿新元）、历时11年打造的中巴经济走廊，是中国“一带一路”下的标志性项目。但因巴基斯坦频繁发生政治、经济和安全危机，这条3000公里基建网络建设陷入停摆。

今年3月，巴基斯坦一周内发生三起针对中资参与项目的重大袭击。其中，针对中国葛洲坝集团公司营建的达苏水电站项目展开自杀式袭击，造成五名中国人死亡。

尽管没有组织声称对这次袭击负责，但巴基斯坦官员5月26日指袭击是由来自阿富汗的巴塔策划实施。

中国外交部官网星期天发布中巴最新联合声明，与2022年11月的两国联合声明相比，反恐内容篇幅大幅增加。双方重申以“零容忍”态度打击一切形式的恐怖主义，同意进一步全面加强反恐安全合作。

声明也称，任何企图破坏中巴友谊和两国合作的图谋绝不会得逞。中方肯定巴方积极推进案件调查工作并形成调查结果，希望巴方继续全力缉拿真凶并严厉惩处。巴方则承诺加大投入安保力量，全力确保在巴中国人员、项目和机构安全。

成都复旦西部国际金融研究院研究员朱明接受《联合早报》采访时分析，北京目前认定中巴经济走廊第二阶段建设的重要前提条件是安全问题。但目前想推翻巴基斯坦政府的巴塔，因边界管制松散而能够持续在巴国西北和阿富汗南部活动，并持续攻击中资项目试图削弱巴国政府威信。

朱明分析，北京目前希望利用巴基斯坦和阿富汗塔利班对中国资金的需求，推进三方合作制止巴塔恐攻威胁。除了借助巴国情报，也施压阿富汗塔利班驱逐巴塔或收紧管制。

中巴最新联合声明也强调产业合作是共建中巴经济走廊的重中之重，愿推动中资企业投资巴基斯坦矿业，共同加强规划包括矿石深加工等矿业产业园区。中方也愿同巴方在海洋油气资源、天然气水合物等领域加强合作，推动中国企业参与开发巴基斯坦海上油气区块。

朱明指出，巴基斯坦经济在三年冠病疫情压力下负债累累，夏巴兹希望通过升级中巴经济走廊发展劳动密集型产业，以解决投资和就业问题，再开采矿产、油气变现，走出新债还旧债的恶性循环。