曾俊华：香港生存之道是继续成为不一样的中国城市

（香港综合讯）香港前财政司司长曾俊华认为，香港的生存之道是继续成为“不一样的中国城市”，可透过阐明法例红线，重建外界对香港信心。

综合《明报》和香港01等港媒报道，曾俊华星期天（6月9日）在脸书撰文称，香港经济前景不是很明朗，但还是能有作为。

美国经济学家罗奇（Stephen Roach）此前在《明报》6月4日刊发的专访中坚持“香港玩完论”，并指香港的“一国两制”已变成更具“中国特色的两制”，引来港府不点名批评。

曾俊华提及自己与罗奇喝茶叙旧，双方均认为，“香港必须继续成为一个不一样的中国城市”，这才是香港的生存之道。他还说，如果香港能够继续成为中国独一无二的国际金融中心，“这不单止对香港好，对国家也好处”。

他接着说，香港要维持国际金融中心地位，就要重建大信心，例如讲清楚法例的红线，让大家无需担心触法。曾俊华所指的法例，相信是指香港国安法和基本法23条。

曾俊华也说，他曾与卡塔尔皇室家族办公室的负责人会面，对方考虑赴港投资，并问及既然一国两制对香港十分重要，为何当局要设2047年之期限？为何不宣布一国两制在香港永久实施？

曾俊华说，他认同其逻辑，并希望北京考虑如何消弭外界对香港未来定位的疑虑。