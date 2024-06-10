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曾俊华：香港生存之道是继续成为不一样的中国城市

更新 /
更新 / 2024年6月10日 9:04 PM
发布 /
发布 / 2024年6月10日 9:01 PM
香港前财政司司长曾俊华曾俊华星期天（6月9日）在脸书撰文称，香港经济前景不是很明朗，但还是能有作为。图为曾俊华上星期五出席一场在中环举行的探讨人工智能使用的研讨会。（取自曾俊华脸书）
香港前财政司司长曾俊华曾俊华星期天（6月9日）在脸书撰文称，香港经济前景不是很明朗，但还是能有作为。图为曾俊华上星期五出席一场在中环举行的探讨人工智能使用的研讨会。（取自曾俊华脸书）

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（香港综合讯）香港前财政司司长曾俊华认为，香港的生存之道是继续成为“不一样的中国城市”，可透过阐明法例红线，重建外界对香港信心。

综合《明报》和香港01等港媒报道，曾俊华星期天（6月9日）在脸书撰文称，香港经济前景不是很明朗，但还是能有作为。

美国经济学家罗奇（Stephen Roach）此前在《明报》6月4日刊发的专访中坚持“香港玩完论”，并指香港的“一国两制”已变成更具“中国特色的两制”，引来港府不点名批评。

曾俊华提及自己与罗奇喝茶叙旧，双方均认为，“香港必须继续成为一个不一样的中国城市”，这才是香港的生存之道。他还说，如果香港能够继续成为中国独一无二的国际金融中心，“这不单止对香港好，对国家也好处”。

他接着说，香港要维持国际金融中心地位，就要重建大信心，例如讲清楚法例的红线，让大家无需担心触法。曾俊华所指的法例，相信是指香港国安法和基本法23条。

曾俊华也说，他曾与卡塔尔皇室家族办公室的负责人会面，对方考虑赴港投资，并问及既然一国两制对香港十分重要，为何当局要设2047年之期限？为何不宣布一国两制在香港永久实施？

曾俊华说，他认同其逻辑，并希望北京考虑如何消弭外界对香港未来定位的疑虑。

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