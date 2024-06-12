港府撤销六名潜逃者护照 禁港人向他们提供资金

香港政府星期三（6月12日）首次引用《维护国家安全条例》（俗称基本法23条），对六名涉嫌干犯危害国家安全罪行而流亡海外的港人，撤销他们特区护照并禁止市民向他们提供资金。

六名港人包括前香港众志主席罗冠聪、前香港职工盟总干事蒙兆达、前“揽炒团队”发起人刘祖迪、“英国港侨协会”创办人郑文杰，以及网媒“升旗易得道”主持人霍嘉志、蔡明达。他们早前均被港府指控危害国家安全，并被列入通缉名单。

香港保安局局长邓炳强星期三宣布，行使《维护国家安全条例》（2024年第6号）第89（1）条及第89（4）条所赋予的权力，在宪报刊登公告，指明向六人施行四项措施，包括撤销他们的特区护照。除了获得保安局局长批予特许授权外，任何人直接或间接向他们提供任何资金或经济资源、向他们出租或以其他方式提供不动产、与他们成立合资企业或有合伙或投资关係等，即属犯罪。

港府发言人强调，这些无法无天的通缉犯潜藏英国，并在当地继续公然从事危害中国国家安全的勾当，并作出危言耸听的言论抹黑诋毁香港特区，继续肆意勾结外部势力包庇其恶行，当局因此有需要采取这次措施强烈打击。

香港警方提醒市民，除获得保安局长批予的特许授权外，任何人违例从事相关活动，即属犯罪，一经定罪可处监禁七年。

继2020年北京在香港开始实施《国安法》，香港政府今年3月通过基本法第23条立法。当局此次的行动是首次引用基本法23条，对被当局视为的逃犯采取措施。

当被问及如果有人付费订阅这些人士的YouTube或Patreon专页是否也违法时，邓炳强在之后的记者会上说：“无论以任何平台向这些指明潜逃者提供资金或处理资金，都是违反我们这些措施，最多可判监七年”。

罗冠聪在网络社交平台回应称，他在2020年向英国申请庇护时，已经把特区护照交予英国内政部；即使在庇护申请成功后也没有取回，形容港府的举动是“多此一举”。有网媒则引述刘祖迪称，他不曾申请或持有特区护照，对于港府要取消感到“莫名其妙”。

不过，香港行政会议召集人、保安局前局长叶刘淑仪指出，即使有关人士没有护照，但港府的做法是表明立场，依法向违法者采取行动，也不排除具有阻吓作用，向将来有可能干犯《香港国安法》的人士展示潜逃是需要承担后果。

香港理工大学香港专上学院讲师陈伟强接受《联合早报》访问时说，根据港府的新措施，任何人日后不可以向以上六人提供任何形式的金钱资助，“他们当中有人现在海外是通过经营自媒体赚取收入。这些措施对他们的影响颇大，会有港人因此不敢再捐钱支持他们。”

陈伟强认为，香港2019年爆发反修例运动后，西方国家在开头一两年继续关注香港局势，并且不时高调发声，但近年对香港的关注度已经越来越低。这次被点名的六名港人之中，最有名气的罗冠聪过去一年接受外媒访问的次数也不多，相信身处海外的香港反对派人士未来活动的空间会越来越小。