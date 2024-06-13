李强会新西兰总理拉克森 中新启动服务贸易负面清单谈判

中国总理李强与新西兰总理拉克森举行会谈，双方聚焦经贸合作，两国也宣布启动服务贸易负面清单谈判。不过，拉克森也对印太、南中国海和台海情势表示关切。受访学者分析，新西兰虽在安全领域有所顾虑，但加强对华经贸合作仍是主要政策方针。

今年正值中国与新西兰建立全面战略伙伴关系10周年，李强在当地时间星期四（6月13日）上午飞抵惠灵顿国际机场，开始对新西兰进行正式访问。这是中国总理时隔七年再次访问新西兰。

李强在机场发表谈话时，强调此行就是为赓续传统友好、促进互利合作、推动共同发展而来，并期待能推动两国各领域交流合作持续深化，打造中新全面战略伙伴关系升级版。

李强当天下午在惠灵顿总督府出席欢迎仪式，分别与拉克森和新西兰总督基罗举行会谈。

据新华社报道，李强在与拉克森会谈时强调，两国发展对彼此是机遇而不是挑战，中国愿同新西兰持续扩大贸易规模，深挖数字经济、绿色经济、新能源汽车、创意产业等领域合作潜力，共同推动区域经济合作。

李强特别指出，双方要努力排除经贸关系中的“非经济因素干扰”，为企业经营发展提供稳定预期和良好营商环境。他说，中国欢迎更多新西兰企业到中国投资。

此外，中国将把新西兰纳入单方面免签国家范围，李强希望新西兰为中国公民赴新提供更多便利。

根据新西兰政府官网文告，拉克森则向李强提出，对于人权与外国干涉等分歧的关切；同时提到新西兰重视支持太平洋优先事项以及加强现有区域组织，特别是太平洋岛国论坛。

拉克森说，中国可以发挥作用支持这个体系，并为解决全球安全挑战做出贡献。“在这些问题上，须与中国进行更多而不是更少的对话。”

他强调，印太区域对新西兰基本安全和经济利益至关重要，也向李强表达对南中国海等情势感到担忧。

在重申新西兰的一中政策承诺时，拉克森则表示，新西兰乐见和平解决台湾海峡问题。

会谈后，李强与拉克森共同见证两国签署服务贸易、营商环境、农食产品输华、科技、专利审查、候鸟保护等领域双边合作文件。双方联合声明也提到，两国宣布启动服务贸易负面清单谈判。

综合彭博、法新、路透等国际通讯社报道，在会后记者会上，拉克森坦言两国政治制度不同，新西兰自然会持续、可预见地提出与中国的分歧。

他透露，双方还讨论了中国加入跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP），以及澳英美三边安全伙伴关系（AUKUS）等课题。

李强则说，两国国情和发展阶段不同，意见不一致是正常的，但这种分歧不应成为阻碍交流与合作的鸿沟。

他也希望新西兰能支持香港加入区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）。

尽管新西兰是五眼联盟国家中，对北京态度相对缓和的一方，但拉克森的中右翼政府近年有意深化与澳大利亚、美国和英国等西方国家的关系，并考虑是否参与中国反对的AUKUS第二支柱。

台湾成功大学政治学系教授王宏仁接受《联合早报》采访时分析，李强试图借由经济合作，拉拢与新西兰的关系；从拉克森着重经贸合作的反应可看出，新西兰虽在安全领域对北京有所顾虑，但加强对华经贸合作仍是主要政策方针。