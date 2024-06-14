乌克兰和平峰会在即 中国据报推销自身的和平方案

（北京综合讯）乌克兰和平峰会即将召开之际，中国据报正致力向与会的多国政府推销早前提出的解决乌克兰危机替代方案。

据路透社报道，由乌克兰总统泽连斯基提议的这场峰会将于6月15日至16日在瑞士举行。乌克兰、美国等国极力邀请中国与会，但在俄罗斯没有受邀的情况下，中国已表态不会出席会议。

不过，多名外交官透露，随着峰会临近，北京更加频繁地与外界接触，如与来访的外国政要会晤，利用微信平台与外国驻华使团通电话、传信息，推销中国与巴西上个月提出的解决俄乌冲突的“六点共识”。

一些外交官透露，中国政府欧亚事务特别代表李辉上个月曾访问土耳其、埃及、沙特阿拉伯及阿联酋，还拜会多名发展中国家驻北京大使馆的人员。

李辉在会中除了解释中国不参加和平峰会的原因，也尝试游说他们支持六点共识。

有外交官称，中国不会公开批评峰会或直接要求这些发展中国家拒绝与会，但会向他们说明这场会议可能会拉长俄乌战事；中国也同时向西方国家表示，发展中国家对此次峰会的看法与北京一致。

一名外交官形容，北京此举形同是“隐晦地抵制（subtle boycott）”这场峰会。

对此，中国外交部发言人林剑星期五（6月14日）在记者会上没有正面回应，仅称中国一贯支持一切有利于和平的努力，鼓励会议邀请各方平等参与、公平讨论所有方案。

他还提到，中巴六点共识已得到超过100个国家积极回应，反映了国际社会普遍期待，是当今世界最大公约数，欢迎各国支持并加入六点共识。

中国与巴西提出的六点共识同样主张召开国际会议，但应“在俄罗斯和乌克兰都承认的适当时间举行，由各方平等参与，公平讨论所有和平计划”。

路透社称，目前难以评估游说的效果，但参与峰会的国家比泽连斯基6月初所说的107个要少。