大陆加大对台军事施压 “汉光”演习贴近实况

（北京／台北综合讯）在中国大陆加大对台军事施压的背景下，台湾本年度汉光演习将取消预演环节，以贴近实战情况。

综合《自由时报》《澎湖时报》等台媒报道，短短两天内，台湾渔民两度目睹大陆军舰出现在澎湖水域。

澎湖渔民星期二（6月18日）在金厦水域，目击大陆海军现役的094A型“晋级”战略弹道导弹核潜艇浮出水面，随后由大陆军舰在水面护航朝着大陆方向航行。另有澎湖渔民星期四（6月20日）在台湾海峡中线附近、俗称“南浅”的传统渔场，看到大陆052C型导弹驱逐舰西安号。

澎湖渔民传统渔场位于南浅海域，离澎湖七美灯塔63.5海里（117.6公里）。澎湖渔民曾在去年3月于七美西南约40海里处海域目击西安舰，一路向东南方鹅銮鼻方向行驶。

在西安舰现身澎湖水域隔天，大陆官方颁布一份司法解释文件，涉及惩治“台独”顽固分子分裂国家的22条意见，刑责最重者可被判处死刑。

在大陆发布惩治“台独”顽固分子分裂国家的司法解释文件后，台湾国防部星期六（6月22日）通报，在24小时内侦获41架次大陆军机和七艘次军舰在台海周边活动，其中32架次大陆军机逾越台海中线。部分军机距离台湾本岛最南端的鹅銮鼻仅31海里，自台湾西南空域一路飞行至台湾东南空域。

另据台湾《联合报》和东森新闻云等报道，台湾本年度“汉光”演习将于7月22日至26日举行。与往年不同的是，这次演习将不设预演科目，让演练贴近战争实况。

台湾军方高级官员证实，今年的汉光演习将以“联战计划”为主轴，取消大多数移地借景、缩短距离演练等展示科目，由指挥官从实战角度设计状况，诱导官兵执行训练，排除过往的形式化演练。

为期五天四夜的演汉光习将强调科目日夜演练的连续性，强化夜战，也没有民众熟悉的预演环节，通过实时实地验证，确实掌握部队的能力与局限，不拘泥于安全考量等限制因素。

台军高官说，民众今年很可能看到部队在演习时出现装备故障、动作不纯熟、服装仪容不整等状况，目的就是“不务虚、不玩假、照实做”。

台湾国防部长顾立雄星期二受询时证实，今年的汉光演习将取消假想敌演练科目。台湾中华战略前瞻协会研究员揭仲认为，此举或将让部队战备验证大打折扣。

此外，美国军事网站Breaking Defense星期四引述智库新美国安全中心发布的报告，建议台湾投资近距离作战的廉价无人机，以应对中国大陆在无人机数量上的优势。

报告指出，大陆当下可凭借其庞大无人机队的绝对优势，在台海战争中占据上风。台湾和美国需要迅速缩小与大陆无人机数量的差距，同时发展多层面的反无人机防御系统，否则将在战争中面临失利。