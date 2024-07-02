军工企宣传片显示 中国或已装备新隐身战机

中国沈阳飞机工业集团上周发布一则宣传片，在片尾展示了一款编号为J31-B隐身战机的电脑生成图，并配上“从陆基到海基”的字样。

有军事专家分析，J-31B编号的出现意味着距离解放军装备该机型为期不远；但也有分析认为，不排除这仅仅是沈飞集团展示对新一代舰载机志在必得的决心。

沈飞集团微信公众号上周六（6月29日）发布一则宣传片，纪念建厂73周年。纪录片在末尾以电脑生成图的方式，依次列出集团研制过的战机型号，包括歼-11、歼-15，以及编号为J-31B、停泊在航母上的“鹘鹰”隐身战机。

同时，视频配文“从一代到五代”“从陆基到海基”，暗示沈飞集团已能够研发生产目前最先进的第五代战机，而“鹘鹰”已被选定为中国航母的新型舰载战机。

“鹘鹰”在2014年珠海航展首次公开亮相，厂家编号FC-31，是继歼-20后第二款亮相的中国隐身战机。

中国空军专家傅前哨接受《联合早报》采访时说，新型装备的厂家编号与正式编号通常会有所不同，从FC-31到J-31B，表明中国军方已经赋予“鹘鹰”正式编号，“相当于‘鹘鹰’有了正式户口，有资格参军入伍了”。

傅前哨指出，军工企业并没有赋予战机“歼”系列编号的权限，而J-31B明显为歼-31B的英文缩写。

中国央视新闻2014年报道，FC-31主要面向出口，并据此开发舰载机型号。FC-31此后历经多次重要改进，包括改进气动外形、更新航电系统、换用中国国产发动机等。

中国第三艘航空母舰“福建号”2022年6月下水后，隔月便有首张据传为新型隐身舰载机的高分辨率照片流出。照片显示，飞机采用了灰色战术涂装，垂尾涂有类似歼-15舰载机特有的飞鲨图案。由于飞机垂尾编号为350003，舆论推测中国新型舰载机编号为J-35。

今年3月两会（全国人大、政协年会）期间，海军政委袁华智在回答相关提问时称，“J-35现在还没有定型，但我们不会虚张声势”。

香港《文汇报》3月根据中航工业资料披露了J-35部分参数，包括正面最小雷达反射截面积仅为0.01平方米，装备氮化镓有源相控阵雷达、光电分布式孔径系统、被动式红外探测系统等；最大起飞重量、最大飞行速度、作战半径均超越美国F-35隐身战机。

傅前哨认为，虽然官方尚未就J-31B与J-35的关系作出说明，但两者肯定都基于FC-31发展而来，且海军与空军都有望装备，在未来与歼-20组成中国的五代机组合。此外，出口型也会有自己的编号。

今年1月，巴基斯坦空军参谋长西德胡（Zaheer Sidhu）在新型装备入役仪式上宣布，正在推进采购中国J-31战机的谈判，“它将很快成为巴基斯坦空军的一部分”。

今年2月，J-31战机在沙特举行的2024世界防务展备受关注，被视为与美国F-35战机争夺中东市场的利器。美国媒体分析，中东目前只有以色列装备有F-35，其他中东国家如要有五代机与之抗衡，只有中国最具可能提供。

但台湾军事专家亓乐义接受《联合早报》采访时分析，中国大陆军工企业之间的竞争日趋激烈，近年来成都飞机工业集团凭借歼-20和歼-10力压沈飞集团，不排除沈飞集团此次公布J-31B的编号，只是为了展现对新一代舰载机志在必得的信心。

亓乐义强调，虽然J-31B在性能上力求追赶甚至超越F-35，但后者真正的威力在于其在体系化作战当中的节点性作用；在未来战争的体系化对抗里，飞机之间传统性能指标的对比并不具备实质性意义。