习普上合峰会论述聚焦反外部干涉

中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京在哈萨克斯坦出席上合峰会并再次会面，双方论述聚焦反对外部干涉。受访学者分析，随着美国的制裁力度加大，中俄必然会加强推动与非西方阵营共同反外部干涉的论述。

美国在6月中旬扩大对俄罗斯的制裁，包括针对向俄国出售半导体的中国公司，以切断中俄之间快速增长的军事技术联系。不过，习近平与普京星期三（7月3日）在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳，举行5月中旬以来的第二次会面，双方依然强调两国关系紧密，并且反对外部干涉。

据中国外交部网站文告，习近平首先提及普京5月访华，两人共同为两国关系下一步发展作出规划和部署。他接着说，面对变乱交织的国际形势，双方要不断涵养中俄关系的独特价值，挖掘两国合作的内生动力，为维护两国正当权益和国际关系基本准则作出新的努力。

习近平并强调，中俄要继续加强发展战略对接和国际战略协作。中方支持俄方履行好金砖国家轮值主席国职责，团结“全球南方”，防止“新冷战”，反对非法单边制裁和霸权主义。

他还说，中俄双方要继续加强全面战略协作，反对外部干涉，共同维护本地区安宁稳定。

根据塔斯社、俄罗斯卫星通讯社报道，普京则在会面时形容，两国关系正处着历史上的最好时期，且不结盟、不针对第三方，俄国也反对外部势力干涉中国内政、插手南中国海问题。

普京也提到，中国在这次峰会后将接任上合组织轮值主席国，俄方将全力支持中方工作，同其他成员国一道，不断提升上合组织国际影响力，维护地区和平安全，推动国际体系朝着更加公正合理的方向发展。

他还说，俄国作为今年金砖国家轮值主席国，期待同中国就金砖国家合作加强沟通协作。

另据新华社报道，在会谈期间，针对俄乌战争，习近平重申，中方始终站在历史正确一边，坚持劝和促谈，愿继续为推动政治解决乌克兰危机等地区热点问题作出积极努力。

克里姆林宫发言人佩斯科夫则在会后补充称，两国元首会谈期间明确指出，在俄罗斯不参加的情况下，任何乌克兰局势调解模式都前景无望。

而在星期四举行的上合组织峰会上，习近平发言时提到，面对冷战思维的现实威胁，要守住安全底线。坚持践行共同、综合、合作、可持续的安全观，以对话和协作应对复杂交织的安全挑战，以共赢思维应对深刻调整的国际格局，共建持久和平、普遍安全的世界。

他还说，面对“小院高墙”的现实风险，上合组织成员国要维护发展权利。坚持普惠包容，联手推动科技创新，维护产业链供应链稳定通畅，激发地区经济内生动力；面对干涉分化的现实挑战，则要巩固团结力量，携手抵制外部干涉，“把本国前途命运、地区和平发展牢牢掌握在自己手中”。

普京则说，多极化世界已经成为现实。倡导公正的世界秩序，拟坚决捍卫本国合法权利和保护传统价值观的国家圈子正在扩大，新的权力和经济增长中心正在加强。

台湾政治大学俄罗斯研究所副教授魏百谷接受《联合早报》采访时分析，随着美国加大对中俄的制裁，北京与莫斯科自然会加强在上合组织、金砖国家会议等非西方多边机制中，强化反干涉、多极体系的论述。

他说，这也是中亚国家，乃至许多全球南方国家都认同的概念，也可以想见以中俄为主的陆权国家，正逐步集结。