中国7月18日将召开欧盟白兰地反倾销案听证会

（北京综合讯）中国商务部星期五宣布，将于7月18日召开对欧盟白兰地反倾销案调查的听证会 以反制欧盟按照计划对中国电动车征收临时关税。

中国商务部旗下贸易救济调查局星期五（7月5日）在官网发布通知，指本次听证会的内容为相关白兰地反倾销案的产业损害、因果关系及公共利益有关事项。

今年1月5日，中国商务部宣布对原产于欧盟的进口相关白兰地，进行反倾销立案调查。

应马爹利股份有限公司、轩尼诗公司、埃·雷米马丹公司，以及有关外国行业协会等利害关系方的申请，贸易救济调查局将于7月18日在中国商务部召开相关听证会，以保证调查程序的公平、公正、透明。

中国6月17日也宣布，对原产于欧盟的部分进口猪肉及猪副产品，展开为期一年的反倾销调查，被视为针对欧盟当月宣布对中国电动车加征惩罚性关税的反制行动。

综合路透社和彭博社报道，欧盟星期四（4日）公布对中国电动汽车市场为期九个月的调查结果，并宣布从星期五起对从中国进口的电动车征收高达37.6%的临时关税，这加剧了布鲁塞尔与北京的紧张关系。

临时关税将实施近四个月，期间除非中欧双方达成某种替代解决方案，或者关税措施遭到多数欧盟成员国的反对，否则最终关税将于11月生效，为期五年。

随着北京威胁采取大范围的报复行动，预计中欧双方将继续进行密集谈判。

中国商务部新闻发言人何亚东星期四在例行记者会上说，目前距离终裁还有四个月窗口期。截至目前，中欧双方在技术层面已举行多轮磋商。

何亚东说，希望“欧方同中方相向而行，展现诚意，抓紧推进磋商进程，基于事实和规则，尽快达成双方均可接受的解决方案 ”。