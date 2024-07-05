中国企业两高管菲律宾被撕票 据报一名嫌犯来自台湾

（上海/北京综合讯）两名中国企业高管6月下旬赴菲律宾洽谈业务遭绑架，尽管家属支付了数百万人民币的赎金，但两人仍遭撕票。据报菲律宾警方已锁定两名嫌犯，其中一人来自台湾。

综合澎湃新闻与《新民晚报》等媒体消息，该案其中一名受害者为中国公民，另一人为美籍华人，分属两家不同的医疗器械公司。他们应一名自称为“李娜”的经销商邀请，相约前往菲律宾考察业务。

知情人士称，两人6月20日抵达菲律宾，刚下飞机就被绑架，其中一名受害者家属为其支付了300万元人民币（55万新元）的赎金，但绑匪仍将两人杀害。

6月24日，两人在距马尼拉约500公里外的一处湖边被发现遇害。尸检结果显示，他们生前遭受过虐待。

知情人士说，菲律宾警方通过照片比对，确定“李娜”和至少另一名男性涉案；已锁定“李娜”身份，其来自台湾，目前不在菲律宾境内，警方仍在搜捕涉案人员。

受害者在中国收到的商业邀请，来自菲律宾MEDEV医疗设备公司。但该公司工作人员称，公司并没有名叫“李娜”的工作人员，近期也没有向任何中方企业或个人发送过邀请函，强调是有人制作了假冒的公司邀请函，与该公司没有任何关系。

《第一财经》从业内了解到其中一名受害者，为港股上市公司润迈德公司的国际营销总监，另一人为一家医疗器械经销商企业负责人。

中国驻菲律宾大使馆星期二（7月2日）通报证实了相关消息。声明中称，一名中国公民与一名美籍华人在菲律宾遭绑架遇害，并再次提醒赴菲中国公民切实提高安全防范意识。

知情人士称，菲律宾此前曾出现类似的犯罪模式，即商业邀请之后实施绑架，而“李娜”这个名字也牵涉不止一起绑架案。