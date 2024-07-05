北京加强展现台海管辖权 余茂春：美台应加强海巡合作

北京近期通过海警执法形式，加强展现对台海的管辖权，曾担任美国特朗普政府国务卿蓬佩奥首席中国政策顾问的学者余茂春，星期五（7月5日）在台湾军方智库研讨会上呼吁，美台应加强海巡合作，力促台海国际化因应。

自今年2月发生中国大陆渔船在金门海域遭撞击翻覆事件以来，北京不再维持过去与台湾官方间的默契，多次派遣海警船进入金门、马祖等台湾离岛禁限制水域执法。分析普遍认为，陆方将持续通过法律战结合灰色地带行动的方式，加大对台施压。

由台湾国防部成立并资助的智库国防安全研究院，与美国保守派智库哈德逊研究所（Hudson Institute），星期五在台北合办研讨会。目前担任哈德逊研究所中国中心主任的余茂春在会中表示，不光是台湾，日本、韩国、菲律宾、越南与中国之间也都存在海上执法纠纷。

台湾国防部智库国防安全研究院， 与美国保守派智库哈德逊研究所7月5日在台北合办研讨会。 图为哈德逊研究所中国中心主任余茂春（右）与台湾国防安全研究院执行长陈明祺（左），以“ 台湾及美国如何反制中国法律战”为题进行座谈。（缪宗翰摄）

余茂春指出，北京最忌讳的，就是北大西洋公约组织（简称北约）这类民主阵营的多边合作组织，而近年来拜登政府也确实试图在亚太区域，推进澳英美三边安全伙伴关系（AUKUS ）、五眼联盟等多边合作机制。

因此，面对陆方的灰色施压，余茂春认为，台湾应该要与多方合作因应，引起国际关注。他也表示，自己正在通过智库的途径，力促美国的海岸警卫队（Coast Guard）与台湾有更多合作。

另一方面，中国大陆在6月21日公布了22条“惩治台独分子的法律意见”，其中援引2005年颁布的《反分裂国家法》，也被视为近期对台法律战的一环。

由于其中明订“图谋在国际社会制造两个中国、一中一台、台湾独立”，均被认定触犯分裂国家罪，有观点也认为，北京势必会进一步在国际间，力促各国表态“支持一中、反对台独”。

余茂春则在研讨会上进一步指出，北京往往会藉由先指控他国支持台独的方式，引导对方说出“不支持台独”的论述，再大量引用。

这也是为什么，他任职于特朗普政府期间，大力推动美国“以自己的话语，去界定自己的方式”，明确提升美台关系。

他在问答环节接受《联合早报》提问时指出，相对于要求各国现在表态反台独，真正要关注的是，北京有可能在台海发生战争时，要求联合国投票，承认“台湾是中华人民共和国的一个部分” 。

台湾军方智库国防安全研究院执行长陈明祺，7月5日在与美国保守派智库哈德逊研究所合办的研讨会上提到，从2005年的《反分裂国家法》，到近期的”惩治台独22条”，这些都是北京利用法律的手段，对台湾进行压迫，让台湾不战而降。 （缪宗翰摄）

台湾国防安全研究院执行长陈明祺则在会中总结道，不论是陆方海警船在金门海域强硬执法，或是从《反分裂国家法》到近期“惩治台独22条”，可以看出北京已从军事、认知、心理，乃至法律层面，对台湾进行全方面压迫，目的是让台湾不战而降。

他认为，台湾对内对外都要充分说明北京的意图，更要加强与民主阵营的联系，展现自己是能积极贡献的一分子。