美国得州在台湾设办事处 赖清德：让台美关系更加稳固

（台北综合讯）美国南部大州得克萨斯州宣布在台湾设立办事处。台湾总统赖清德说，该办事处将成为台湾和得州、以及美国坚强的友谊支柱，让台美伙伴关系更加稳固和深化。

综合《联合报》、中央广播电台官网、彭博社报道，得州州长阿博特（Greg Abbott）星期六（7月6日）率领30人经贸访问团抵台。这是他自2015年上任后首次访问台湾。

阿博特星期天（7日）在记者会上宣布，在台湾成立得州在台办事处，并称除了墨西哥以外，该办事处是得州政府本世纪第一个开设的海外办公室，显示得州对台湾的重视。

他进一步说，得州与台湾站在同一阵线，同时期望在坚实的合作基础上，持续强化双边贸易。

美国军工企业洛克希德马丁和台湾半导体大厂环球晶圆都在得州落脚。

阿博特也在记者会上与台湾经济部长郭智辉签署经济发展意向声明，奠定双方加强半导体、电动车、能源韧性及创新科技等领域的产业合作基础。据台湾经济部官网，台湾是继英国、法国后，第三个得州政府主动推动洽签经济发展意向声明的经贸伙伴。

阿博特当天还与赖清德会面。赖清德在脸书发帖说，欢迎阿博特到访，并引述阿博特称这不会是他最后一次访台，“我们和得州这个‘孤星之州’的关系非常深厚”。

赖清德表示，他相信得州驻台办事处成立，将成为台湾和得州、和美国坚强的友谊支柱，让台美伙伴关系更加稳固和深化。

阿博特是赖清德5月上任后首位访台的美国州长。