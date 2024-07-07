缅甸军政府二号人物梭温正式访问中国

（仰光综合电）缅甸民族地方武装继续在该国北部地区发生冲突之际，缅甸军政府二号人物梭温（Soe Win）星期六（7月6日）抵达中国进行正式访问。

据法新社星期六深夜报道，缅甸军政府信息办公室在一份声明中说，缅军副总司令梭温抵达山东省青岛市，出席上海合作组织主办的绿色发展论坛。

梭温访华之前，缅甸军方与一个少数民族武装组织在掸邦北部战斗了一个多星期，破坏了今年1月由中国斡旋达成的停火协议。

缅北民地武组织德昂民族解放军将军达崩觉（Tar Bhone Kyaw）说，缅甸少数族裔军人正在包围北方掸邦的腊戌（Lashio）。

腊戌是军政府东北方司令部所在地，位于缅甸第二大城市曼德勒通往中国云南省一条主要高速公路上。

缅甸前总统登盛上个星期对中国进行正式访问，这也是缅军三年前夺取政权以来，他首次到国外访问。

自2021年缅甸发生政变陷入动荡以来，军政府最高领导人敏昂莱（Min Aung Hlaing）就没有访问过中国。

缅甸军政府去年与中国的关系出现裂痕，因为军政府未能打击缅甸边境地区的网络诈骗团伙，团伙内的工作人员是大部分来自中国和其他国家的公民，他们普遍被贩卖到团伙设立的园区后，被迫参与诈骗。

缅甸也是中国“一带一路”倡议的重要组成部分，但军方三年前夺权后引发了大规模武装抗争，阻碍了“一带一路”在当地的进展。