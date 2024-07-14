特稿：深圳失业者图书馆佯装上班

35岁的郑敏（化名）是一名财务经理，去年底被一家咨询服务公司裁退后，一直处于失业状态。

来自福建漳州的她告诉《联合早报》，她过去半年在厦门投了上百封简历，但不是石沉大海，就是公司的条件不符合她的要求。

“我已经做了10几年的财务，薪水已达到每月平均2万5000元（人民币，下同，4634新元）的水平。但现在相同的管理岗位，很多企业只愿意开出8000元到1万2000元的薪资，而且工作时间更长，待遇比之前差很多。”

无奈求职无果，她今年5月返回曾经离开过的深圳，希望在这座一线城市找到理想的工作岗位。

“我在三年前离开深圳到厦门工作，是为了离家乡近一些。但那里目前的工资水平已经不足以维持我的生活开支，我不得不回来（深圳）找工作。”

郑敏感叹，虽然大城市机会更多，但和她2018年初到深圳相比，这里的就业市场已发生明显变化，可选择的岗位少了，且竞争变得更加激烈。

“现在的市场是雇主挑雇员，不是雇员挑雇主。企业在挑选员工时，对职业空窗期更为敏感和排斥；女性在求职过程中还面临更多职场歧视，尤其是在婚姻状况和生育计划等私人问题上。”

郑敏是深圳日益增多的失业大军中的一员。根据深圳市人力资源和社会保障局公布的数据，深圳今年第一季新增登记失业人数同比增加40.1%，比上一季增加15%。

让人担忧的是，这个数字不包括没有去登记，或之前曾登记过的失业者，以及在失业后继续为自己缴纳社保公积金的人。公开数据相信只占实际规模的一小部分。

深圳自2022年起停止对外公布当地失业率。最新公布的数据在中国网络上引发舆论热议，有的对高失业率深感担忧，有不少失业者则称赞当地政府如实反映严峻就业形势，毕竟这个数字比官方公布的全国失业率来得更惊人。

目前这组数据已从深圳当局的官网撤下。

根据中国国家统计局的数据，今年第一季中国城镇调查失业率平均为5.2%，比上年同期下降0.3个百分点。就连失业率较高的青年群体在今年4月份只录得14.7%，低于3月份的15.3%。

在社交媒体上，有不少失业的深圳网民称，他们选择在图书馆、咖啡厅等公共场所“伪装”上班，以维持日常的生活节奏，避免家人担忧。

本报记者日前走访位于龙华区红山的深圳图书馆时发现，即便是工作日，馆内也是人满为患，以年轻人居多。许多年轻人带着一台电脑，有的在发简历，有的在看视频，有的则在抱头大睡。记者无法证实这些人的就业状态。

广东省体制改革研究会执行会长彭澎接受《联合早报》采访时指出，深圳许多产业，特别是金融和科技行业，不仅服务于中国市场，也与国际市场有密切联系。

他说，在全球和国内经济环境不稳定的背景下，这些企业更有可能裁员或减少招聘来应对不确定性。

国际专业招聘咨询服务公司华德士中国副总监王莹受访时指出，深圳今年第一季的裁员主要集中在科技行业，延续了该行业自去年以来的裁员潮。

王莹研判，科技企业过去几年在经济形势好时扩张过快，但随着经济下滑，以及国际贸易环境恶化、新政策法规限制，技术升级与研发的挑战等因素，科技企业的运营和发展可能受到冲击。

尽管科技行业整体面临裁员压力，但不同细分领域的情况有所不同。

王莹举例，一些专注于新兴技术如人工智能、大数据、云计算的企业仍然保持增长势头，而传统的硬件制造商或软件开发公司面临更大的挑战。

此外，与传统企业不同，投资者是中国科技企业资金来源的重要组成部分。

王莹说，在经济低迷时期，资本方变得更加保守，更倾向于投资活跃的人工智能项目以及其他具潜力的科技领域，比如生物技术和新能源，但对于其他常规科技项目则持谨慎态度。

她说：“科技企业在优化人力资源配置时，确实在淘汰一些岗位，同时在积极招聘具有新技能和专业知识的人才，以适应数字化转型和全球化的需求。”

她说，许多科技公司在中国市场不佳的情况下，正寻求开拓海外市场。由于不同市场在法律、文化和市场竞争方面与中国存在差异，企业更需要这些领域的专才来应对挑战。

“这种调整反映了科技企业对经济环境变化的快速反应，以及他们在挑战中寻找新增长点和机遇的能力。”

作为中国改革开放的前沿城市，深圳正努力减少对传统制造业的依赖，转而发展服务业，尤其是高科技和创新服务领域。

彭澎认为，目前深圳失业率的上升，反映出劳动力市场在适应产业结构变化方面存在一定的困难。

他说，深圳上半年经济增长在全广东省领先，但社会零售额显示服务业的增长并不理想。作为吸收就业的主要行业之一，其不景气直接影响就业机会的创造。

深圳市统计局数据显示，深圳今年1月至5月的社会消费品零售总额达到4169.82亿元，同比只增长1.8%。

除此之外，受人工智能、数字化和智能化的影响，制造业对就业的拉动作用减弱，而新增长点产业尚未能完全吸纳这部分的失业人群。

深圳的严峻就业形势凸显了中国在推动经济高质量发展时所面临的严峻挑战。有分析认为，中国官方在酝酿出台一系列就业支持政策，并打算在这个星期召开的中共二十届三中全会提出。

彭澎说：“三中全会如果不在改革深层次上下功夫，可能难以扭转经济发展局势。这毕竟涉及到国家发展方向，以及与世界市场融合的模式。企业仍要有艰难经营的思想准备，居民仍要有过苦日子的思想准备。”