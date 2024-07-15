台湾首艘自造潜舰“海鲲号” 在高雄出坞拟9月海试

（台北综合讯）台湾首艘自行建造的潜舰“海鲲号”首艘原型舰，星期一在高雄出坞，预计9月会进入海试阶段。

综合台湾《自由时报》和《中国时报》报道，海鲲号潜舰在台船公司干船坞坐墩近五个月后，星期一（7月15日）从注满水的船坞移往已设置好“活动浮台”的91号码头。高雄港务局及港务警察总队当天上午开始实施海域管制，除了有工作人员准备干扰枪驱离无人机侵扰，台湾海军也派出陆战两栖侦搜大队警艇进行水上及水下警戒。

台湾前海军顾问郭玺称，海鲲号原计划今年6月1日出坞，但因最后一道工序装置铅酸电瓶要求的安全系数最高，直到三周至四周之前才安装，加上遇到大雨而延误期程。

另有消息称，美国L3 Harris公司的光电潜望镜延迟交货四个月，也是导致海鲲号出坞延误的原因。

郭玺还说，海鲲号去年为了配合9月28日举办下水典礼提早封壳，导致许多工序搞乱，要在狭窄的潜舰内部空间拉管线，花费很多时间。这是延误出坞期程的主因。

台船公司称，海鲲号接下来将进行泊港测试。台湾媒体称，如过程顺利，预计9月会进入海试阶段，测试浮航与潜航。台船公司董事长郑文隆、潜艇国造小组召集人黄曙光也将搭乘海鲲号一同出海下潜，督导动力系统的测试。

郭玺研判，海鲲号最快今年11月底、12月进行发射鱼雷操演，若没有问题就结束海试。然后持续训练一段时间，再成军服役。