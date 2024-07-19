特朗普要求交保护费 台外长：军费预算持续增加

台湾外交部长林佳龙星期五（7月19日）在面向国际媒体的记者会，被询及美国前总统特朗普要求台湾交“保护费”时说，面对中国大陆的威胁，台湾从不会侥幸依靠别人，会持续增加军事预算。

林佳龙在星期五举办上任后首场面向国际媒体的记者会。他在开场致词时首先强调，自己将推动价值外交、同盟外交与经贸外交，与理念相近国家共同守护民主成果，并分享台湾产业转型成功经验。

他还说，面对威权国家的扩张，以美国为首的民主国家正形成多边战略架构。台湾将继续加强自身的防御能力，并与邻国合作，维护自由开放的印太地区。

而在问答环节，有媒体询问林佳龙如何评估美国11月大选将对台湾带来的影响；也有媒体询问林佳龙，是否担忧特朗普6月受访时对保护台湾免遭北京入侵的想法态度冷淡，且提出“台湾应付美国保护费”的说法。

对此，林佳龙说，台美关系是建立在很坚实的基础上，主要是《台湾关系法》以及对台六项保证，因此不论美国未来是由哪一个政党执政，相信对台政策都会是一致，且具有延续性。

他指出，台湾在美国国会获得跨党派支持，过去八年来也与两党政府互动良好，这样的经验有助接下来继续推进台美关系。

但林佳龙也坦言，当然每一任美国总统的领导风格各有特色，台湾必须能够找出最好的相处方法；而美国之所以支持台湾，也是因为基于美国的利益。

因此，他认为，不论从民主自由人权价值，乃至资讯安全，甚至地缘政治第一岛链的重要位置等，这都是在台湾推进对美关系时必须对应的重要合作项目。

林佳龙也提到，不论是现任美国总统拜登或是特朗普，对于中国大陆的威胁应该是存在共识的，这也是目前台湾与民主阵营的共识。所以在这个基础上台湾要扮演什么角色、怎么做，“当然我们很重视各界的意见”。

他强调，从开始民主化这30几年以来，台湾常常独立面对中国大陆的威胁，“从文攻武吓各种现在的混合战，我们从来不会侥幸依靠别人”。单从过去八年的国防预算来看，就从2016年的3497亿元（新台币，下同，153亿新元），增加到今年的6068亿元。

他说，这个数字可以呈现台湾确实付出自己该付的军费，且预期会再持续增加。林佳龙强调，面对大陆威胁，民主阵营的大家如何都尽到责任是一个重要的课题，台湾也会跟理念相近的国家一起来因应。

至于被问到如何评估中共总书记习近平的攻台时间表时，林佳龙则强调，台湾不用陷入北京的认知制约，应该在可操之在己的部分全力以赴，做好有效吓阻。

林佳龙还说，就算习近平有时间表，也要让他每天早上起来都会说“Not Today（不是今天）”。