中共决定深化财税体制改革 增加地方自主财力

中共高层关于进一步全面深化改革的决定提出，深化财税体制改革，包括要建立权责清晰的中央和地方财政关系；增加地方自主财力，拓展地方税源，适当扩大地方税收管理权限。

中国近年来楼市遇冷，地方政府的土地出让金收入随之大幅下滑，好些地方曝出财政困难，也影响地方推动改革的积极性。推进财税体制改革，完善中央与地方的事权与支出责任划分，成了二十届三中全会深化改革的看点之一。

新华社星期天（7月21日）发出三中全会7月18日通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》。

在健全宏观经济治理体系方面，《决定》提出深化财税体制改革，其中就包括建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系；增加地方自主财力，拓展地方税源，适当扩大地方税收管理权限；适当加强中央事权、提高中央财政支出比例。这些改革措施都旨在缓解地方财政压力。

《决定》也提出，推进消费税征收环节后移，并稳步下划地方；合理扩大地方政府专项债券支持范围，适当扩大用作资本金的领域、规模、比例等。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院高级讲师陆曦接受《联合早报》采访时分析，《决定》没有明确中央和地方分税制结构会改变多少，从长期来看，目前的税制结构有利于中央掌控国家整体财力，如果中国未来要控制产业政策发展方向，大力发展科技产业等，就必须要有集权的中央财政体系。

因此，陆曦判断，中央和地方分税制的改变规模只会产生“边际改善”效应，暂时解决地方财政困境。

在健全保障和改善民生制度体系方面，《决定》提出的改革内容包括，完善收入分配制度；优化创业促进就业政策环境；全面取消在就业地参保户籍限制；建立生育补贴制度；发展银发经济，按照自愿、弹性原则，稳妥有序推进渐进式延迟法定退休年龄改革等。

至于国家安全体系，《决定》提出加强网络安全体制建设，建立人工智能安全监管制度；探索建立全国统一的人口管理制度等。涉外安全机制则是要健全反制裁、反干涉、反“长臂管辖”机制；健全维护海洋权益机制；完善参与全球安全治理机制。

与美欧贸易战升级的大背景下，《决定》也提出，要健全贸易风险防控机制，完善出口管制体系和贸易救济制度。

解放军腐败之风难遏制，前国务委员兼国防部长李尚福等涉装备领域的多名将领落马。《决定》提出深化国防科技工业体制改革，改进武器装备采购制度，建立军品设计回报机制，构建武器装备现代化管理体系。