美国商务部：非法芯片流入俄罗斯减少 但陆港仍是转运中心

（香港／华盛顿路透电）美国商务部数据显示，今年通过中国大陆和香港转运以协助俄罗斯对乌战争的半导体和其他受限制货物减少了五分之一，但香港仍是全球规避制裁的热门地区。

路透社星期一（7月22日）引述美国商务部不具名官员说，今年1月至5月期间，通过香港转运的高优先级物项清单（Common High Priority Items）物品减少了28%，通过中国大陆转运的相关物品下降了19%。

高优先级物项清单由美国、欧盟与英国、日本合作制定，涵盖包括微电子在内可能被俄罗斯用于战争的先进零部件。

美国与其盟友指责中国支持俄罗斯在乌克兰的战争，部分原因是中国向俄罗斯出口武器制造商所需的零部件和设备。美国政府也将香港和中国大陆视为俄罗斯采购半导体和无人机零部件等军用材料的重要全球节点。

上述美国商务部官员称，有理由乐观地认为，“我们已经能够减缓部分此类贸易”，但他补充说，“中国仍然是我们的头号担忧”。

这名官员进一步指出，非法贸易流动减少的原因有多种，比如美国当局的积极执法，以及与产品转运公司的沟通等。

美国国务院和财政部对全球各地涉嫌与俄罗斯军方有商业联系的个人与机构实施了几轮制裁，其中包括一直在向俄罗斯转运半导体的香港空壳公司。

美国在6月12日大幅扩大了对俄罗斯的制裁范围，并公布了参与半导体等供应的俄罗斯国内外企业和个人名单，包括多家对俄供应半导体、电子零部件和机床的中国企业。

总部位于美国的香港自由委员会基金会即将发布一份报告，当中数据显示，在2023年8月至12月期间，价值7.5亿美元（10亿新元）的高优先级物项清单产品通过香港发货，包括英伟达和法国Vectrawave的高端芯片，以及德州仪器和英特尔的低端芯片。

香港自由委员会基金会说，其中一些受限制的商品被运往受制裁的俄罗斯公司。

路透社查阅的海关记录显示，去年8月至12月期间，香港发货人在中国大陆、台湾、土耳其、泰国、塞尔维亚和阿联酋等地进行交易后，将价值1760万美元的英伟达产品运往俄罗斯。

对此，英伟达回应称，该公司已于2022年3月停止向俄罗斯销售产品，并要求客户遵守所有适用的美国法律。