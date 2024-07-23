王毅向美工商界介绍三中全会决定 重申对美政策连续性

（北京综合讯）中共政治局委员、外交部长王毅星期一向美国工商界代表团介绍三中全会决定时说，中国对美政策保持稳定性与连续性，但也有“必须维护的利益、必须捍卫的原则、必须坚守的底线”。

据中国外交部官网消息，王毅星期一（7月22日）在北京集体会见了美中贸易全国委员会董事会代表团，参加人员包括美中贸委会董事会主席芮思博、和睦家医疗创始人李碧菁、波音国际集团总裁纳尔逊、美中贸委会会长艾伦等。

中共二十届三中全会上星期四（18日）闭幕后不久，外国商界代表团即对中国进行访问，并与中共高层交流三中全会决定，显示外国商界密切关注中国中长期发展规划。同时，中国也在以更大的力度稳住外资，巩固外资在华发展信心。

谈及中美关系，王毅对代表团说，中美关系是世界上最重要的双边关系之一，中方对美政策一以贯之，始终致力于同美方加强对话、管控分歧、拓展合作。

他希望美中贸委会及会员企业积极利用自身人脉和影响，结合在华发展经历，多向美国政府、国会及各界讲述真实、立体、全面的中国，多发出客观、积极、理性的声音，推动美国国内树立对华正确认知，停止打压中国经贸科技，切实解决制约人文交流卡点，推动中美关系稳定健康发展。

中新社报道称，中共政治局委员、国务院副总理何立峰也会见了代表团，介绍了三中全会及中国经济形势等情况。

何立峰称，希望美中贸委会充分发挥自身影响力，推动美国企业把握机遇，积极参与中国进一步全面深化改革和中国式现代化进程，深化互利合作，实现共赢发展。