金门翻船案协商因台风延期 中国国台办：盼妥善解决

“214”金门翻船案发生至今近半年，两岸传出取得突破性进展，双方原定星期三（7月24日）在金门金湖饭店签署“共识”，却因台风搅局被迫延期。中国国务院台湾事务办公室发言人朱凤莲当天应询时仍表示，希望能够妥善协商，解决相关问题。

一艘中国大陆快艇2月14日驶入金门海域，台湾海巡署人员追缉过程中，快艇翻覆造成船上两人死亡、两人生还。 台海两岸双方针对事故责任、赔偿等问题迄今进行15轮协商未果，死者遗体至今仍存放于金门。

这段期间以来，大陆海警持续在厦金海域（厦门－金门海域，台湾称金厦海域）展开常态化执法巡查行动，对台施压态势明显。此后，还陆续发生具军职身分的金门胡姓钓客，3月漂流到福建泉州围头湾被大陆救起，迄今尚未送返；以及澎湖籍渔船涉嫌越界捕鱼，于7月初遭大陆海警船登检后，带回调查扣押至今等事件。

《联合报》、风传媒等台湾媒体星期二起陆续引述消息人士指出，在两岸人士穿梭沟通下，时隔近半年，金门渔船翻覆案取得突破性共识。

据报道，台湾预计归还两名大陆渔民遗体及查扣渔船，同时也给予家属抚慰金，每人超过人民币100万元（约18万6700新元）；陆方则因金门县地方检察署已就此案进入调查阶段，不再称事件为“恶意碰撞”，也不再要求咎责。同时，陆方将让滞留大陆逾四个月的胡姓钓客返回金门。

报道也提到，双方订于星期三在金门金湖饭店签署“共识”，陆方代表包括海峡两岸交流协会协调处长许伟伟、福建泉州市台办副主任李朝晖、以及晋江市红十字会与死者家属等六人。其中，许伟伟、李朝晖均挂有红十字会顾问身分。

台湾协商代表则有大陆委员会（简称台湾陆委会）法政处长周鸣瑞、海巡署副署长谢庆钦，以及海峡交流基金会经贸处长饶仁宏等六人。

据报道，双方对于这次研议为“官方对官方”或“民间对民间”的看法不一，但仍各退一步，决定以签署“共识”取代“协议”，留下各自诠释空间。

台湾陆委会星期二下午也发布声明，证实两岸双方隔天将就此事件善后事宜，进一步讨论。

不过，受到台风“格美”影响，两岸小三通航线停航，陆方家属及代表团无法抵达金门。台湾陆委会星期三上午证实，相关善后事宜研议，受台风影响延后，具体延后日期，双方另行议定。

中国国台办发言人朱凤莲当天在例行记者会回答媒体时也说，正就此进行沟通，希望能够妥善协商，解决相关问题。但她并未透露研议细节和进展。

至于台媒传出，台湾陆委会副主委梁文杰星期二已抵金门，是否代表两岸将出现官方接触？朱凤莲则强调，只有承认一中原则、回到九二共识的政治基础，两岸对话交往才不存在障碍。