强台风“格美”强台来袭

台湾中央气象署预测，强烈台风“格美”将在星期三（7月24日）深夜到星期四（7月25日）凌晨，从宜兰或花莲登陆。台风目前已造成两死、201人受伤。

截至星期三晚上9时，格美台风的中心位置在花莲的东南方约40公里处，以每小时15公里速度，向西北进行。近中心最大风速每秒53公尺（约每小时191公里），相当于16级风。

星期三除金门外，全台21个县市停班停课，星期四全台22县市都停班停课。台北股汇市休市两天。

全台湾已笼罩在格美暴风圈中，各地发生多起路树倾倒、招牌掉落的意外。高雄一名64岁妇人骑电单车被强风吹垮的路边树击中压倒在地，伤重不治。

花莲则有一家三口傍晚驾车停在中兴路一家超商门口时，旁边一座五层楼高的公寓，顶楼的铁皮被强风掀翻压到屋顶矮墙。部分倒塌的矮墙掉落，砸中轿车后座的母子两人，45岁的妇女送医不治，6岁男孩昏迷，仍在抢救中。

台湾中央气象署提醒，目前宜兰县太平山累计雨量977毫米、花莲县和平林道602.5毫米，均超过超大豪雨等级降雨；星期四上午台风通过台湾，受到西南风影响，未来24小时包含嘉义以南都是超大豪雨警戒区。

受到格美台风影响，台湾交通部民航局表示，截至下午2时，岛内航班共取消261架次，国际和两岸航线取消203架次、延误17架次；星期四264架次岛内航班也将全数取消。

台湾电力公司最新统计，截至晚上9时，全台有34万5000户曾停电，目前29万户的电力供应已恢复，剩下5万3396户仍未恢复。